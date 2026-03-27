El nombre de nuestra isla se ha convertido en tema de conversación en Estados Unidos. El artista David Zayas se lo ha propuesto.

Y es que, al ser invitado a cumplir una residencia en la prestigiosa Noble and Greenough School en Massachusetts, se asegura de siempre llevar el nombre y el legado de su Isla a flor de piel.

“Para mí fue un orgullo poder recibir esta noticia; significa mucho. Más que una invitación, significa una voz artística puertorriqueña formal pueda entrar en diálogo con una institución académica de alto nivel en Estados Unidos. Yo lo veo como un reconocimiento al trabajo sostenido, pero también como una confirmación que el arte puertorriqueño tiene profundidad, lenguaje y pertenencia en cualquier escenario”, dijo el muralista a Primera Hora.

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“Más que como un logro lo veo como una conversación entre Puerto Rico en el espacio académico internacional y eso para mí es súper importante. Incluso, me lleva a la responsabilidad un poco como que ‘okey, tengo que hacer esto bien’, porque mi trabajo tiene mucho que ver de dónde vengo, cuál es mi cultura y eso un poco aporta una mirada muy específica a mi trabajo. Está bien conectado con la memoria visual, la energía del Caribe y la sensibilidad que nace de aquí de Puerto Rico. Hace que el intercambio sea auténtico para ellos. Es bien valioso que ellos estén bien interesados en saber sobre Puerto Rico y su cultura y mi trabajo permite esa conversación”, agregó.

David Zayas compartiendo con los estudiantes. ( Suministrada )

Durante la residencia, que continuará hasta el 2027, ha ofrecido charlas, conferencias y encuentros académicos con estudiantes. También, ha visitado diversos cursos del departamento de arte, incluyendo clases de pintura, dibujo y fotografía. En esos encuentros, ha conversado sobre la relación entre arte, cultura e identidad en el desarrollo de obras de gran escala.

La identidad artística de Zayas está arraigada en su cultura, haciéndola inseparable de su obra y entablando diálogos de identidad, cultura y experiencia humana. Así, se ha convertido en un vivo ejemplo para sus estudiantes, animándolos a incorporar sus propios rituales y costumbres, así como pensar “fuera de la caja”.

“Lo súper importante es eso, que mi trabajo me permite hablar sobre la Isla y lo he hecho parte de las charlas que he dado. He incluido a Bad Bunny dentro de la conversación, porque ellos están estudiando el fenómeno de Bad Bunny y lo que sucedió en el Half-Time (Show del Super Bowl)”, comentó Zayas, quien fue homenajeado por el Departamento de Educación y su División de Artes Visuales al dedicarle la Semana del Pintor Puertorriqueño.

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“Yo no llego como una página en blanco. Llego con una experiencia visual histórica y cultural muy específica. Puerto Rico (es) una presencia constante (en mi trabajo)”, continuó.

La Noble and Greenough School tiene un historial académico excepcional: cada año, sus estudiantes consiguen plaza en algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, como las universidades de Harvard, Yale y Princeton, entre otras.

Como parte de este intercambio artístico y académico, Zayas también ha sostenido reuniones con distintos grupos de estudiantes y profesores para desarrollar ideas e investigaciones visuales que servirán como punto de partida para una instalación artística en The Putnam Library de la institución.

Además, el artista está desarrollando nuevas obras que formarán parte de una exposición individual en The Foster Gallery, espacio dedicado a presentar artistas contemporáneos dentro del entorno educativo.