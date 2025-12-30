Imparable. Esa es la palabra que resume lo que representó el 2025 para el astro urbano puertorriqueño Bad Bunny.

Quien sigue la trayectoria de Benito Antonio Martínez Ocasio sabe que no se recuesta en la fama y que disfruta sorprender, y así lo dejó establecido una vez más este año.

Tuvo protagonismo local e internacional por proyectos como su residencia musical en su tierra natal, el inicio exitoso de su gira en otras fronteras y grandes logros en plataformas como Amazon Music y Spotify. A eso se suma el anuncio de su actuación en el “Halftime Show” del Super Bowl en febrero de 2026 y su determinación de hacerlo en su idioma: el español.

PUBLICIDAD

Derrochar su amor patrio fue una de las consignas principales del premiado intérprete vegabajeño desde el lanzamiento el 6 de enero de su sexto álbum de estudio, “Debí tirar más fotos”. La producción discográfica fue solo un adelanto de lo que delinearía un año que el “Conejo” acapararía con numerosas noticias en el mundo de la música. La pieza de 17 canciones afianzó su orgullo y su devoción por Puerto Rico, no solo en sus letras, sino también en el viaje sonoro que fusiona ritmos autóctonos como la plena y la bomba. También, su honestidad al tratar temas de la diáspora, los inmigrantes y la situación colonial.

Canciones como “La mudanza”, “Lo que le pasó a Hawaii” y “Pitorro de coco” no tardaron en resonar en la fanaticada. “NuevaYol”, con un sampleo de “Un verano en Nueva York” de El Gran Combo de Puerto Rico, también se apoderó del favor de miles de escuchas que, a su vez, resultaron fascinados con su asomo en la salsa en “Baile inolvidable”.

El anuncio en enero de su residencia musical “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico desató la euforia en muchos de sus seguidores, que para la venta presencial de las primera nueve funciones abarrotaron desde días antes los distintos puntos anunciados en varios pueblos con la esperanza de asegurar sus boletos para el histórico encuentro. Al final, 31 funciones completarían la jornada.

La serie de espectáculos cada fin de semana desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre fue mucho más que un evento para presentarse en vivo. Antes de cada show, los predios del “Choliseo” se transformaron en un ambiente de fiesta con quioscos, baile y música.

PUBLICIDAD

Para muchos extranjeros, asistir al concierto del premiado intérprete se convirtió en un pretexto para conocer más sobre los encantos del terruño que lo vio nacer y que tanto presume. También, dictó tendencia al poner “de moda” la pava y la vestimenta jíbara que cientos lucieron -a su estilo- para llegar al recinto a corear sus éxitos.

Los visuales con la intervención del icónico personaje de “Concho”, la nostalgia de las emotivas escenas a cargo del veterano actor Jacobo Morales y los artistas invitados asomados en la emblemática casa como tarima alterna, también fueron figuras clave de lo que pasó a ser una aclamada velada.

La exhibición inmersiva “Seguimo aquí” en Plaza Las Américas se sumó a los ofrecimientos de Bad Bunny para compartir más sobre sus orígenes. La función número 31, que presentó el 20 de septiembre bajo el título de “Una más”, se transmitió en exclusiva en Amazon Music, Prime Video y Twitch. Esa marcó otro momento histórico: se alzó con el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music.

Pocos días después, realizó otro anuncio: estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero en California. Si bien unos celebraron la noticia por el peso del puertorriqueño como fenómeno global, la controversia no tardó en asomar en quienes rechazan su estilo musical para el escenario más grande de la NFL, su interpretación en español en un evento en el que típicamente se habla inglés, y las críticas que aborda hacia la nación estadounidense en varios de sus temas.

PUBLICIDAD

Mientras, en noviembre arrancó con éxito su “Debí Tirar Más Fotos Tour” en República Dominicana, donde causó revuelo. Le siguieron Costa Rica y México.

A principios de diciembre, Spotify reveló el sitial de Benito como el más escuchado del año a nivel global en la famosa plataforma, con un registro que supera los 19,800 millones de reproducciones. El éxito también se reflejó en numerosas nominaciones, entre las que se destacaron 12 en la edición 26 de los Latin Grammy (de los que ganó cinco) y 27 en los Premios Billboard de la Música Latina (de los que obtuvo 11).

Para finalizar el año, no faltó su acostumbrado evento “Bonita tradición”, de su Fundación Good Bunny. Dirigido a enaltecer las tradiciones navideñas en Puerto Rico, fomentar la unión familiar y el amor por la música, esta vez convirtió el encuentro en exhibición en un local en Plaza Las Américas.

Los planes siguen llenando su agenda para el 2026. Por lo pronto, sabemos que seguirá su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” hasta el 22 de julio con destinos en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Australia, Brasil, Alemania, Portugal, Francia y Suecia, entre otros.

También le metieron saoco

Explorar ritmos autóctonos y la salsa cobró mayor notoriedad para varias figuras de la escena urbana. No se trata de un interés nuevo, pero sí resultó marcado en este 2025.

El cantante Rauw Alejandro fue uno de los que reiteró su encanto por trabajar fusiones con géneros musicales de su natal Puerto Rico. El artista ya había dado muestras de esta inclinación en septiembre del año pasado, cuando debutó en el escenario de los premios MTV Video and Music Awards (VMAs) con una presentación que integró tambores y bailarinas de bomba.

PUBLICIDAD

En abril de 2025 lo demostró en la canción “Carita linda”, en la que fusiona la bomba con sonidos urbanos modernos. El video musical, con escenas en Loíza y Carolina, presenta vejigantes y bailarines en este género musical.

En septiembre, a tono con el lanzamiento de la producción discográfica “Cosa nuestra: Capítulo 0”, el cantante se lució con varios pasos de este baile en el “listening party” que realizó en Mayagüez. Además de bachata y el esperado sonido urbano, el viaje sonoro del álbum incluye salsa, que ya había explorado con la versión de “Tú con él” en 2024. Rauw Alejandro también se destacó en 2025 por su serie de espectáculos “Cosa Nuestra World Tour” que presentó con éxito en junio y en noviembre en el “Choliseo”.

Guaynaa se sumó a los exponentes del género urbano interesados en cantar salsa. En febrero lanzó “Caramelito”. A lo largo del año estrenó versiones de éxitos como “Devórame otra vez”, “Lobo domesticado”, “Hasta el sol de hoy” y “La esencia del guaguancó”, entre otras.

Daddy Yankee repitió la experiencia de cantar este género tropical en el tema “Jezabel y Judas”, que lanzó en octubre. La canción forma parte de su álbum de música sacra “Lamento en baile”, producido por Sergio George, precisamente famoso pianista y productor musical de salsa. Para el artista, no se trata de algo nuevo ya que en el álbum “Barrio fino” (2004) contó con “Sabor a melao”, que presenta estos sonidos en colaboración con Andy Montañez. También, en 2020 grabó “De vuelta pa’ la vuelta”, con Marc Anthony, una de las figuras más reconocidas en este género musical.