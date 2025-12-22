El intérprete urbano puertorriqueño Bad Bunny y el reconocido artista colombiano J Balvin pusieron fin a las supuestas diferencias del pasado con un junte en el último espectáculo de “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Benito en México. El encuentro, que se dio en el Estadio GNP Seguros, estuvo marcado por expresiones de admiración.

J Balvin desató la euforia al asomar como invitado sorpresa. La dinámica se dio en el octavo espectáculo del astro boricua este domingo, marcando un cierre memorable para quienes anhelaban verlos nuevamente interpretar juntos temas del álbum colaborativo “Oasis”, de ocho canciones, que lanzaron en 2019.

“Hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando a los latinos a donde vayamos, y te deseo lo mejor”, expresó J Balvin dirigiéndose a Benito Antonio Martínez Ocasio, ante la multitud que superaba las 60 mil personas.

“Sabía que ibas a ser una estrella más grande en la historia de la música”, dijo dentro de su discurso, y le expresó su gratitud “porque me has enseñado mucho también desde la distancia” y “me inspiraste mucho”. Entre sus palabras, reiteró su reconocimiento por los logros del famoso artista. “Hoy quiero decirte que te admiro”, aseveró el intérprete colombiano.

El “Conejo Malo”, por su parte, no solo agradeció sus elogios, sino que confesó que la disculpa se había dado hace un tiempo reciente, fuera del escenario.

“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo… Ya yo me disculpé hace mucho tiempo”, dijo Bad Bunny. “La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima, y qué bueno que fue aquí en México”.

Ambos interpretaron temas como “La canción”, “Qué pretendes”, “I Like It” y “Si tu novio te deja sola”.

La supuesta animosidad entre los artistas cobró atención tras el distanciamiento notorio luego de su colaboración en “Oasis” y comentarios en las redes sociales que el público interpretaba como indirectas. Uno de esos momentos fue en 2021 cuando Bad Bunny criticó que la canción “Agua” de J Balvin, no merecía un Grammy.

Por su parte, durante una entrevista reciente con el creador de contenido Ibai Llanos, el cantante de Medellín confesó que por un tiempo le costó lidiar con la fama en ascenso de su colega puertorriqueño. “El ego es traicionero y hay una palabra que muy poquitas personas utilizan, que es la envidia. Y a la gente le cuesta decir esa palabra, pero cuando a ti te da duro aceptar que alguien está rompiendo y que alguien le está yendo mejor que tú, la palabra tal cual su nombre es envidia. No hay una manera de camuflarla. Por eso hoy en día me desligué de todo eso y soy más feliz y soy más libre”, afirmó en la entrevista.