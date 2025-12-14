La cantautora puertorriqueña iLe presentó el video oficial del tema “Pepito”, en el que rinde homenaje al actor Víctor Alicea y a su icónico personaje “Guille”, quien hace una aparición especial con su pintoresca personalidad.

El tema de la ganadora del Latin Grammy está incluido en su más reciente producción, “Como las canto yo”. Sobre la integración del reconocido personaje en la pieza audiovisual, iLe abundó sobre su influencia desde sus orígenes. “Víctor tenía una variedad de personajes que él mismo creó. Uno de esos personajes, ‘Guille’, se volvió trascendental. No solo por lo que representaba, especialmente en esos tiempos, sino porque su estilo y sus movimientos de baile eran simplemente icónicos y llegaron a ser queridos por todos. Me siento honrada de haber trabajado con Víctor y expreso mi total admiración por toda la comunidad actoral puertorriqueña que siempre pone el corazón y el alma en todo para que el arte siga sobreviviendo en Puerto Rico”, expresó la cantautora mediante declaraciones escritas.

Por su parte, el actor y comediante manifestó en las redes sociales su complacencia en formar parte del proyecto. “Un honor para Guille haber compartido con la gran cantante @cabralu”, publicó etiquetando la cuenta de la vocalista. En septiembre, el astro urbano Bad Bunny lo mencionó como uno de sus bailarines favoritos. La confesión lo convirtió en tendencia en las redes sociales durante esos días, ante la curiosidad de quienes buscaban conocer más sobre el perfil del personaje que se popularizó en la década de los ochenta.

Alejandro Pedrosa, a cargo de dirigir el video, compartió que la inspiración visual del video provino de un antiguo clip de Los Machucambos.

“Queríamos mantener la vibra de los chinchorros puertorriqueños, pero con un aura vintage que logramos a través del vestuario, los movimientos simples de cámara y la aparición sorpresa de Guille”, manifestó en un comunicado de prensa.

El álbum “Como las canto yo” es un proyecto de versiones dedicado a los boleros favoritos de iLe. “Soñaba con grabar este álbum desde que tenía como 13 años”, comentó sobre la producción discográfica coproducida con Ismael Cancel. “Siempre me han encantado los boleros, especialmente cuando era adolescente. En casa escuchábamos mucha salsa y rock, pero mi papá me presentó estas canciones brutales sobre amores no correspondidos que conectaban completamente con el drama de mi propia adolescencia. Me encantaba la pasión de los boleros: disfrutaba cantarlos, sentirlos, tratar de entenderlos”, agregó.

El proyecto reafirma a iLe como una de las voces más importantes de la música latina contemporánea. La selección musical incluye el tema “Llanto de Luna”, de Gilberto Monroig, y “Puro Teatro”, de La Lupe, una obra maestra del ícono de la composición puertorriqueña Tite Curet Alonso.

En cuanto a la esencia del álbum, expresó: “La mayoría de la gente asocia los boleros con orquestaciones sofisticadas, pero en la calle también los ves interpretados con guitarras. Quería que el álbum tuviera esa energía bohemia y callejera. Hay algo crudo y agresivo en esas texturas de guitarra. Los boleros son apasionados y directos, y ese era precisamente mi estado de ánimo cuando estaba haciendo el álbum. Algunas de las canciones se grabaron en una sola toma”.

La artista celebrará el álbum con dos funciones en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico los días 21 y 22 de febrero, donde presentará en vivo estos boleros reinventados, reafirmando la conexión que ha logrado con esta nueva etapa musical. Los boletos están disponibles en www.ticketera.com.