Para sorpresa de muchos, “Guille”, el personaje interpretado por el bailarín y comediante puertorriqueño Víctor Alicea, parece haber influenciado a una de las estrellas más importantes de la música en el planeta.

Se trata del astro boricua del género urbano, ‘Bad Bunny’, quien a preguntas del actor Adam Sandler, mencionó a “Guille”, como uno de sus bailarines favoritos. En el video, colgado en la red social X, se puede ver cuando el famoso comediante le pregunta al boricua “Benito, ¿quién es tu bailarín favorito? Realmente quiero saber”.

Adam Sandler le pregunta a Bad Bunny su bailarín favorito y este mencionó a Michael Jackson, pero también incluyó a “Guille”, el icónico personaje del actor puertorriqueño Víctor Alicea. 🕺🏻 pic.twitter.com/m0LewqgO6H — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) September 12, 2025

“Bad Bunny” titubea antes de contestar y le comenta que es una pregunta difícil. A renglón seguido surge el nombre de Michael Jackson, pero vuelve a titubear, rompe el diálogo en inglés con Sandler y responde nuevamente, “diache, Guille”.

“Papi, se fue, Michael Jackson y Guille”, contesta finalmente el cantante.

El personaje de Guillermino Gómez Gutiérrez, “Guille”, nació en el desaparecido canal siete, pero fue entre los 80 y los 90 cuando se hizo muy popular en la comedia “Entrando por la Cocina”, protagonizada por Yasmín Mejías (Altagracia), en el segmento del mediodía de WAPA TV.

El bailarín e instructor de aeróbicos “Guille” hacía su entrada a la casa de Luisito Vigoreaux, donde Altagracia se desempeñaba como empleada doméstica, al ritmo de melodías pegajosas como “Fiesta en América”, de Chayanne, o “Ritmo de la Noche”, de Mystic, entre otros, durante los que Alicea hacía gala de sus habilidades y al terminar exhausto su enérgica entrega, regalaba al público con su ya famosa estrofa, “La Gran Popeya”.

Alicea ocupó un gran espacio en las producciones de Vigoreaux hijo en WAPA, donde fue una figura importante en varios segmentos del bloque del mediodía, interpretando múltiples personajes como “Epifanio”, “Luzma”, “Lulu”, “Meñique” y “Ruperta, La Caimana”, entre otros.

Posteriormente, junto a Carmen Nydia Velázquez, pasaron a tener su propio programa de comedia en horario estelar, en el que sus personajes “Susa y Epifanio”, eran los dueños de un kiosco dedicado a la venta de frituras, en el que ambos se involucraban en un sin número de situaciones junto a una pléyade de personajes que poblaban el espacio.

Además del baile, la comedia y la televisión, Alicea también se mantiene activo en el teatro, como actor y libretista, entre otras facetas.