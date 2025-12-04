La cantautora puertorriqueña iLe anunció una segunda función programada para el domingo 22 de febrero a las 7:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La artista logró agotar completamente las entradas de su concierto del sábado 21 de febrero en el mismo recinto.Durante ambas noches, el público podrá disfrutar en vivo las interpretaciones de su más reciente producción discográfica, “Como Las Canto Yo”, así como algunos de los boleros favoritos de la artista.

El anuncio de estos conciertos surgió en medio del lanzamiento del proyecto, un disco íntimo y cuidadosamente elaborado que recopila versiones de algunos de los boleros favoritos de la artista. Producido por iLe junto a Ismael Cancel, el álbum explora la esencia cruda, apasionada y directa del género, apostando por un sonido bohemio marcado por guitarras y texturas cálidas que resaltan la fuerza interpretativa de la cantante.

El concierto del 21 de febrero será un encuentro especial para la artista y su audiencia: una noche dedicada al bolero y a la interpretación que distingue a iLe. El público podrá disfrutar de los temas del álbum en vivo, además de otras sorpresas preparadas especialmente para esta presentación en el Teatro UPR.

Los boletos están disponibles en www.ticketera.com