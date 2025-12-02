La cantautora puertorriqueña iLe anunció un concierto especial en el marco de su más reciente producción discográfica, “Como Las Canto Yo”, a llevarse a cabo el sábado 21 de febrero a las 7:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La presentación marca la primera oportunidad para que el público disfrute en vivo de las interpretaciones del álbum.

El anuncio del concierto surgió en medio del lanzamiento del proyecto, “un disco íntimo y cuidadosamente elaborado que recopila versiones de algunos de los boleros favoritos de la artista”, destaca el comunicado de prensa. Producido por iLe junto a Ismael Cancel, el álbum explora la esencia cruda, apasionada y directa del género, apostando por un sonido bohemio marcado por guitarras y texturas cálidas que resaltan la fuerza interpretativa de la también ganadora del Latin Grammy, agrega la comunicación escrita.

El concierto del próximo 21 de febrero será una noche dedicada al bolero y a la interpretación que distingue a iLe, según adelanta el comunicado. Además de los temas del álbum en vivo, el público podrá disfrutar de otras sorpresas para esta presentación.

Este encuentro oficial se suma a “Noches de Ronda”, ruta que contó con diez presentaciones gratuitas en bares y chinchorros alrededor de Puerto Rico para conectar directamente con la gente. Este recorrido reunió a jóvenes, adultos y seguidores de todas partes de la isla y “permitió que iLe compartiera el espíritu del álbum en lugares íntimos, guitarras en mano, recreando la esencia callejera y emocional de los boleros”, afirma el escrito. “Tras cada presentación, la artista se quedaba conversando, tomándose fotos y compartiendo con el público que la respaldó en cada parada”.

Por otro lado, la celebración del estreno de “Como Las Canto Yo” en el Callejón del Carmen, en Río Piedras, congregó a una comunidad “que disfrutó de la actividad y tuvo la oportunidad de compartir de cerca con la artista. La velada incluyó un DJ set de Calalú, la participación del Trío Los Compadres, mercancía exclusiva, discos firmados y el apoyo de comercios locales”.

Los boletos están disponibles en www.ticketera.com