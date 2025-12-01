El famoso intérprete puertorriqueño Bad Bunny seguirá marcando la historia al convertirse en el primer artista en contar con un programa de lenguaje de señas en un show de medio tiempo del Super Bowl. A este logro se suma que será dirigido por la artista naranjiteña Celimar Rivera Cosme, quien es sorda parcial y en 2022 cobró notoriedad tras realizar una labor similar en el concierto “Un verano sin ti”, del boricua.

La información fue confirmada por el portal digital de San Francisco Chronicle, que adelantó que para la presentación programada para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en California, se espera que por primera vez se incorpore un programa de lenguaje de señas multilingüe “que incluirá el lenguaje de signos puertorriqueño”.

La NFL contará con un elenco de artistas nominados a los Grammy y un programa de interpretación multilingüe que marcará la pauta del histórico espectáculo de Benito Antonio Martínez Ocasio. La lista incluirá a Charlie Puth para cantar el himno nacional, Brandi Carlile para interpretar “America the Beautiful” y Coco Jones para el el himno nacional “Lift Every Voice and Sing”.

A su vez, la NFL reveló los nombres de los intérpretes de lenguaje de señas que interpretarán las actuaciones del Super Bowl. Fred Beam se encargará del himno nacional y de “Lift Every Voice and Sing”. Julian Ortiz traducirá “America the Beautiful”. Estas actuaciones serán previas a las del “Conejo Malo”.

Bad Bunny será, además, el primer artista latino en presentarse en solitario en el famoso evento. El anuncio en septiembre fue aplaudido por unos -entre ellos, colegas del entretenimiento- y criticado por otros, incluyendo al presidente Donald Trump y sus seguidores, quienes han criticado su música y sus posturas políticas sobre la inmigración y los derechos LGBTQ+. Sin embargo, el puertorriqueño ha reforzado el orgullo por sus raíces y su determinación por brindar un espectáculo de altura.

“Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien”, expresó Benito en una entrevista con Zane Lowe y Ebro Darden en ‘Halftime Headliner Special de Apple Music’, a pocos días del anuncio de su participación.