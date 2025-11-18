La productora de espectáculos Gamal inició el montaje para los conciertos de Bad Bunny en Santo Domingo, República Dominicana, que corresponden a su gira “Debí tirar más fotos”.

El escenario para las presentaciones del artista puertorriqueño los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez incluirán la icónica “Casita”, según las imágenes que circulan en redes sociales.

La estructura, que representa una réplica inspirada en una casa típica de Puerto Rico, se hizo popular por ser parte de la residencia musical que el cantante ofreció en la isla durante dos meses, bajo el título “No me quiero ir de aquí”.

PUBLICIDAD

El video fue publicado en TikTok por la cuenta benitomedia, que comparte contenido relacionado a la carrera de “El Conejo Malo”, y se volvió viral rápidamente entre los fanáticos que planean disfrutar del show en el país.

A lo largo de la serie de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, decenas de figuras del entretenimiento estuvieron como invitados a “La Casita”, diseñada por Mayna Magruder, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en La Romana.

Entre las personalidades que aparecieron en “La Casita”, se encuentran LeBron James, Mbappé, Ricky Martin, Ana de Armas, Belinda, Tokischa, Santiago Matías, Maluma, El Molusco, La Burbu, David Ortiz, Emilio Estefan, Juanes, Penélope Cruz , Javier Bardem, Austin Butler, Marcello Hernández y Dayanara Torres.