“Acho, ¡ustedes no saben cuán desespera’o yo estaba de venir para acá!"

Esas fueron las palabras que manifestó el sapo Concho en la primera función de la gira mundial de Bad Bunny, que arrancó anoche el “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.

El personaje pintoresco empacó sus maletas y viajó hacia la República Dominicana para conectar con la fanaticada de la megaestrella puertorriqueña en la primera de dos funciones en tierra quisqueyana.

“Diablo, hay tantas cosas que quiero hacer, quiero probar el mangú, el salami, el picapollo, la yaroa, probar el morir soñando, ¡yo necesito esos códigos!“, expresó Concho en pantalla gigante, donde también le solicitó a los espectadores a compartir los mejores ”spots" para pasar un buen rato.

De hecho, el anfibio compartió que, además de janguar en puntos conocidos como Punta Cana, Boca Chica y Samanoa, también estaba bien puesto para llegar a la “Casa de Alofoke”, el popular “reality show” dirigido por el locutor radial y productor Santiago Matías.

“Yo creo que el día que pillé a Concha en la disco bailando con otro, pasó por un propósito, porque, por algo, el destino me trajo aquí a RD, ¡una hermosura es lo que hay aquí!“, sostuvo el personaje, quien compartió qué era lo primero que iba a hacer en la Isla vecina a Borinquen, ”dar vueltas con el musicón prendío", traslandándose al artista desde la “Casita”, quien le dio voz al tema “Veldá”.

Una fiesta multicultural

Medios dominicanos reseñaron que el inicio de la histórica serie de concierto de Benito Antonio Martínez Ocasio no se trató sólo de un espectáculo, sino de una fiesta multicultural.

Según Listín Diario, el vegabajeño trasnformó el Estadio Olímpico Félix Sánchez en un “punto de encuentro de acentos y banderas” durante una de las dos funciones que llevará a la isla caribeña, país que eligió para iniciar su gira mundial.

En dicha reseña, se destacó que espectadores de diversas partes del mundo, como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia y hasta Europa, llegaron a conectar con el galardonado intérprete, quien algunos han proclamado como el nuevo “Rey del Pop”.

Con una selección de más de 30 números, la mayoría de su último álbum, el puertorriqueño llevó más de dos horas de salsa, reguetón y plena a la fanaticada.

Bad Bunny regresa este sábado al Estadio para continuar llevando su energía y dinamismo en el escenario.