Bajo el lema “Amor-ES”, la Fundación Proyecto PaMaRa invita una vez más a las familias puertorriqueñas a celebrar la llegada del nuevo año a través de la segunda edición de “Regalos Pa’ Los Míos”. La entidad sin fines de lucro fue creada por el cantautor Rauw Alejandro, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz.

Con una jornada “mágica que combina artes, espiritualidad, recreación y comunidad”, el evento gratuito se llevará a cabo el domingo 4 de enero de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, de acuerdo con detalles del comunicado de prensa. Los interesados en asistir pueden registrarse en a través de https://registry.cubegroupevents.com/regalos-pa-los-mios-2026.

“Lo que comenzó como un acto familiar de servicio, hoy se ha convertido en una de las iniciativas sociales más significativas del país. Durante más de cinco horas de celebración, las familias vivirán una experiencia gratuita, diseñada para honrar la Epifanía del Señor, fortalecer vínculos y sembrar esperanza en los corazones”, expresa el escrito.

Una experiencia que transforma

El concepto “Amor-ES” guiará este año la narrativa del evento, inspirando a los asistentes a reconectar con distintas formas de amor. Esto abarca el “amor propio, amor al prójimo y a la familia, y amor a la creación y a Dios”, detalla la comunicación escrita. “A través de esta visión, cada espacio del evento tendrá un propósito: desde dinámicas psicoeducativas y juegos creativos, deportes en colaboración con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, hasta espectáculos musicales, sorpresas artísticas y, por supuesto, la tradicional entrega de regalos a niños de entre 2 y 14 años”.

La edición 2025 reunió a más de 10 mil personas y contó con la participación de 300 voluntarios y múltiples artistas invitados. “Este año, se espera superar esa cifra con nuevas activaciones, más shows en vivo, ‘influencers’ comprometidos con la causa y una red de alianzas comunitarias que hacen posible cada detalle”.

Paola María Ocasio Ruiz, directora ejecutiva de PaMaRa, afirmó: “El verdadero regalo es el amor compartido, la alegría colectiva y la certeza de que cada niño merece sentirse visto, valorado y celebrado”.

La Fundación Proyecto PaMaRa es una entidad que acompaña a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las artes, los deportes, la espiritualidad, la psicoeducación y el compromiso comunitario. Con base en Puerto Rico, y acciones en América Latina y EE. UU., PaMaRa continúa expandiendo su misión bajo el lema “Creando sueños, inspirando vidas, acompañando caminos”.