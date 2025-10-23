El premiado artista puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó el video musical de “Silencio”, en el que desborda sensualidad y elegancia en un amplio salón.

Se trata del quinto corte de su sexto álbum de estudio, “Cosa Nuestra: Capítulo 0” (Sony Music Latin). La canción escrita y producida por Romeo Santos marca su primera bachata.

“Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños, Cosa Nuestra: Capítulo 0, debutó en el No. 3 en el listado Top Latin Albums de Billboard”, detalla el comunicado de prensa.

“Cosa Nuestra: Capítulo 0” es la precuela oficial y la historia de origen del quinto álbum de estudio de Rauw, “Cosa Nuestra”, nominado a Álbum del Año en la entrega número 26 de Latin Grammy y finalista en la categoría Top Latin Album of the Year en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Rauw figura con 14 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo Artist, Tour y Top Latin Album of the Year.

El cantante regresará a Puerto Rico para los cuatro últimos shows de su gira “Cosa Nuestra World Tour”, que finalizarán el 29 de noviembre. Rauw celebra su alcance global con con más de 50 conciertos con entradas completamente agotadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.