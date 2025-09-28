El artista urbano Rauw Alejandro subió aún más la temperatura en este domingo caluroso al publicar unas provocativas fotos en sus redes sociales.

Sin dejar mucho a la imaginación, el intérprete de “Déjame entrar” compartió esta tarde en su cuenta de Instagram dos imagenes en las que aparece sin ropa en la playa, tapándose sus partes privadas con unos cocos.

El cantante y bailarín acompañó el post con el texto “shhh” y un emoji de coco. Según la ubicación que añadió el reguetonero, las fotos fueron tomadas en Piñones.

De inmediato, los comentarios —la mayoría de ellos jocosos— no se hicieron esperar. Entre estos, destacó el de la artista Ivy Queen.

“Bendita sea la palma que Dio ese coco. Porque semejante fruto solo podía venir de una obra maestra de la naturaleza”, escribió “La reina del reguetón”.

Rauw Alejandro estrenó este fin de semana Cosa Nuestra: Capítulo 0, su sexto álbum de estudio.

La producción, concebida como un tributo a los ritmos caribeños, reúne colaboraciones con Wisin, Ñengo Flow, Mon Laferte, De La Rose, Jey One, Saso, Rvssian y Ayra Starr.

Foto compartida por Rauw Alejandro en su Instagram ( Captura )