El título “El casi casi Primer Damo” sugiere dos posibilidades: Una réplica masculina del show de comedia que hizo Alexandra Fuentes como “La casi casi Primera Dama”, o conocer qué le pasó a Luisito Vigoreaux luego que su esposa Dana Miró resultó tercera en las recientes elecciones para la alcaldía de Guaynabo.

Con lo primero, no tiene una relación literal, aunque ella tiene un par de intervenciones pregrabadas, y con lo segundo, sí hay un vínculo, pero esta nueva propuesta es más bien una mirada desde la actualidad al estilo de comedia y a los personajes que popularizó el productor entre las décadas de 1980 y 1990.

PUBLICIDAD

La presencia de los talentos Yazmín Mejías como la fiel empleada doméstica “Altagracia”, Raúl Carbonell, hijo, como “Papo Swing” y el siempre bien recibido Otilio Warrington “Bizcocho” provoca de inmediato un viaje en la memoria a los tiempos en que la comedia “Entrando por la cocina” acaparaba la atención de la telaudiencia local, desde niños hasta ancianos. De igual forma la combinación de Luisito y Bizcocho transportó a sus segmentos de cocina en los antiguos shows de mediodía. Presentan, inclusive, un video de una receta que hicieron juntos que una no sabe si reír o llorar.

Con Otilio Warrington "Bizcocho", el productor rememora los espacios de cocina que hacían juntos al mediodía. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

Esta reunión de personajes, a la que se unen Herbert Cruz, Lizmarie Quintana y Jesús “Chuíto” Muñoz, transcurre en una recreación de la terraza de Luisito (muy conocida entre sus seguidores en las redes sociales), adonde llega cada uno el día en que los residentes de Guaynabo ejercen su voto. Cada uno llega con un cuento, según el trasfondo de cada personaje y de la relación que tienen con Luisito.

En esa dinámica, comparten tragos, impresiones, memorias, parodias musicales y hasta un intercambio entre Luisito y su conciencia (Herbert Cruz). No faltan los momentos en que se nota la improvisación cuando a lo mejor se le olvidó una línea a alguien o surgió otra que no estaba en el libreto. Son momentos en los que al elenco no le queda más remedio que reírse mientras el público los sigue.

“El casi casi Primer Damo” es una comedia liviana que en la función del domingo hizo reír a una repleta Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santuce. Fue la tercera de seis funciones anunciadas.

PUBLICIDAD

Al final quedaron dos cosas establecidas: Luisito parece asumir cierta responsabilidad en la pérdida que tuvo su esposa, porque cada uno de sus “amigos” se encarga de señalarlo como la razón por la que ella no ganaría, y lo otro es que Luisito sigue sacándole partido a su fama de buen bebedor. Lo ha asumido tan bien que su cuenta en Facebook tiene 131 mil seguidores y en Instagram, otros 145 mil, audiencia que atiende diariamente con la receta de un nuevo trago. En estos días hace lo propio desde el teatro.