Al matrimonio se le adjudican desde los adjetivos más hermosos hasta los más trágicos, tanto que hay quienes le llaman “matri-cidio”. Pero nadie que haya pasado por la experiencia podrá tener las herramientas para saber si está del lado que lo favorece, o si por el contrario, lo rechaza.

El matrimonio conlleva un acuerdo entre dos personas y, como todo acuerdo, las partes implicadas tienen que asumir lo bueno y lo malo del contrato.

La comedia El matrimonio es un tostón recoge todas las virtudes y defectos de la vida en matrimonio a través de siete a ocho estampas que irán desde el origen de las relaciones de pareja hasta que esa unión se convierte en un tostón, que en el contexto del lenguaje puertorriqueño, eso implica problemas.

PUBLICIDAD

“Es un nombre más para las relaciones de pareja, es lo que somos, es lo que vivimos todos los días”, opinó el actor Junior Álvarez. “Lo que pasa es que trato siempre de ver las cosas desde el lado positivo, pues no pienso que la vida es una crisis con momentos de felicidad. Creo todo lo contrario, que la vida es felicidad con unos nubarrones, una tormenta que llegó, un temblor, pero la vida es feliz”.

“El matrimonio es un tostón para mí es algo chévere, porque I’m a tostón lover. Entonces para mí un tostón, donde me lo den y como me lo den, hasta frío, mongo, no me importa. Un tostón siempre es bienvenido”, agregó con ese humor singular que caracteriza al actor.

Álvarez y Linnette Torres se acercan al texto de Héctor Méndez como dos personas que, a nivel personal, están casadas, ambos por poco más de 20 años.

“Yo creo en el matrimonio. Llevo tres. Creo en la institución del matrimonio. Yo cumplo 22 años, y de verdad lo recomiendo, con todos los tostones que uno se tiene que comer, porque como al tostón y a la vida, le pones un sabor distinto”, expuso Torres.

“No sé si soy yo o es el hombre en general, pero creo que no somos criaturas de estar solas. De verdad, las cosas hermosas que te pasan, si no tienes con quién compartirlas, es un mo… Tú necesitas a alguien”, añadió Álvarez.

“El matrimonio es un tostón” es dirigida por Mariana Quiles, e incluye las actuaciones de Alí Warrington y María Bertolez. El estreno es mañana, viernes, en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

PUBLICIDAD

Los boletos están a la venta en Bellas Artes y Ticket Center.