Con mucha candela y decenas de anécdotas que contar, el actor Gregorio Pernia llegó una vez más a Puerto Rico para darlo todo en su show solo para adultos “El Sugar Daddy”, que tendrá puesta en escena este sábado, 9 de diciembre, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El histrión conocido por su personaje Aurelio “El Titi” Jaramillo en la telenovela “Sin senos sí hay paraíso” se encuentra risueño con su quinta visita a la Isla del Encanto, donde ofrecerá este espectáculo que combina la picardía, el humor y la música para aquellos fans que se quedaron sin ver sus funciones en octubre en el Teatro Frascisco Arriví en Santurce.

“¡Hay muchas historias que tengo que contar después de todo lo que se ha hecho en la vida! Imagínate, tengo 53 años, y más que un “sugar daddy”, son más de 60 cuentos que tenemos de la vida, la actuación, la familia, los hermanos, que traemos en este ‘stand-up comedy, además de muy buena música’”, expresó Pernia en entrevista telefónica con Primera Hora sobre la producción que también presentará próximamente en otras puntos como Miami, Florida y El Salvador.

Sin embargo, el colombiano no regresó solo para este reencuentro con los boricuas, dado que compartiendo el escenario con su colega Johanna Fadul, quien le dio vida a Daniela “La Diablita” Beltrán en la exitosa producción de Telemundo, una personaje que aún con sus maldades, consiguió el cariño, respeto y fidelidad de la audiencia.

“¡Esto es candela pura! La gente que no vaya se va a perder un show especial para el público de Puerto Rico. ¡Yo muero por conocerlos y verlos sentados allí en el auditorio! Y recuerden que es una sola función, estas oportunidades no se repiten”, expresó la actriz y modelo, quien visita la isla caribeña por primera vez.

Pernia, por su parte, indicó que su nueva presentación, que contará con la participación del cantante Dennis Fernando, demuestra una vez más el amor que le tiene a los boricuas que, según el cucuteño, le ayudaron a conseguir el triunfo tanto a él, como su hija Luna, en el concurso “Así se baila” de Telemundo, en el cuál logró obtener más de 27 millones de votos hace dos años.

“Solo necesito dos millones de dólares para comprarme cuatro apartamenticos y quedarme acá a vivir en Puerto Rico. Pero esto es bello, bello, bello, Puerto Rico es todo, es sabrosura, es candela pura, la gente es querendona y siempre está dispuesta a colaborar. Al menos así lo veo yo”, manifestó.

Igualmente, este reflexionó sobre los éxito que le han surgido tras su intepretación del tenaz narcotraficante que encarnó por primera vez en la telenovela “Sin senos no hay paraíso” en el año 2008, que se ha trasmitido hasta en 93 países, incluyendo Australia, Canadá, y distintos países centroamericanos.

“A veces, algunos artistas no quieren que lo liguen nuevamente con algún personaje, pero a mí, la verdad es que me siento agradecido por cada personaje que he hecho. Esto me ha llevado a presentarme en más de 35 países. Esto es una forma de llevar los huevos y la leche a la casa. Me siento feliz”, apuntaló.

Los boletos para “El Sugar Daddy” se encuentran disponible en la página oficial de Ticketera.