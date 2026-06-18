La casa productora Encanto Productions LLC presenta el inspirador musical “Todo el mundo habla de Jamie”, una poderosa historia sobre identidad, valentía y autoaceptación que se estará presentando del 23 al 26 de julio como parte de la programación del True Colors Fest 2026, en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Basado en hechos reales, el musical narra la historia de Jamie New, un adolescente de 16 años que, enfrentando el acoso escolar y el rechazo social, decide luchar por su sueño de convertirse en una famosa “drag queen”. Con el apoyo incondicional de su madre y sus amistades, Jamie desafía prejuicios para abrazar su verdadera identidad, ofreciendo al público una experiencia conmovedora, vibrante y profundamente humana.

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La producción cuenta con un destacado elenco encabezado por Jazael Rodríguez en el papel de Jamie New y Denise Quiñones como Margaret New. Les acompañan Fofé Abreu como Hugo/Loco Chanelle, Modesto Lacen como el padre de Jamie, Syndia Noelys como Miss Hedge y Natalia Mejía como Ray. Completan el elenco los talentosos artistas Adia Sofía, Yarel Padilla, Yarimar Varona, Adrian Isaac, Zuleyka Pagán, Ramón Torres, Sergio Marcano y Valeria Rivera.

El musical es producido por Clara Aponte, quien además asume la dirección y coreografía, aportando una visión fresca y dinámica a esta importante historia contemporánea. La dirección musical está a cargo de Nore Feliciano y como directora vocal Kimberly Torres.

Los boletos ya están disponibles a través de TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.