LOÍZA. La juventud no está perdida… ¡está tocando barriles, cantando y bailando bomba! Al menos esa es la realidad entre los integrantes del grupo folclórico Belelé, quienes encuentran en esta iniciativa un espacio de expresión artística, mientras resaltan la cultura de su pueblo.

La agrupación cuenta actualmente con 19 miembros -niños y jóvenes entre las edades de 5 a 18 años-, para quienes esta experiencia representa un lugar seguro, en el que pueden dar rienda suelta a su creatividad. La maestra de danza Lesvia Hernández Meléndez, quien trabajó como educadora durante 31 años, fue la creadora de este concepto, en 2007.

“Como maestra en Loíza, me di cuenta de que los niños querían que la cultura de su pueblo se mantuviera viva. Entonces me doy a la tarea de irlos encaminando a través del arte. Ya vamos por la tercera generación del grupo y he visto cómo de aquí se desplazan a nuevos horizontes”, detalló Lesvia, quien explicó que Belelé significa “baile de negros cuya fuente son los tambores”.

Algunos de los niños y jóvenes que forman parte de la agrupación. ( XAVIER GARCIA )

Aunque se enfocan en la música, esta experiencia enriquece a los participantes de múltiples maneras. “Aquí se mantienen con la mente activa y entretenidos, de manera que los alejamos de caer en el mundo de las drogas. Y vemos que el proyecto los ayuda, incluso a desarrollarse como líderes comunitarios. Aquí ellos dan y reciben de la sociedad”, agregó la maestra.

Un buen ejemplo de esto es Wilfredo Fuentes Quiñones, de 23 años, quien fuera miembro y director musical de Belelé, y regresó a colaborar como asesor musical.

“Nos honra que nosotros tengamos el valor de representar una música para que nunca muera y demostrar que (los jóvenes) no se están perdiendo. Simplemente, necesitamos las herramientas para poder desarrollar un poquito más de la cultura, tanto en su casa como en las escuelas. A mí me llena de satisfacción que estos jóvenes no están en nada negativo, que están representando su cultura, que están representando lo que quieren y lo que sienten”, expresó con emoción Wilfredo.

Wilfredo Fuentes Quiñones, asesor musical de Belelé. ( XAVIER GARCIA )

Jafet Clemente Rosario, de 15 años, y actual director musical del grupo coincide en la importancia de este proyecto, con el que han llegado a presentarse en Nueva York y Chicago.

“En el grupo lo que buscamos es resaltar la cultura y es una bonita experiencia, porque en el baile de bomba uno puede expresar sus sentimientos”, resalta el compositor del tema Tierra de mis raíces, para el cual recientemente grabaron un video musical.

Para formar parte de Belelé se realizan audiciones anualmente, ya que se requiere de una base artística. No obstante, la maestra de baile invitó a los interesados a mantenerse informados de las convocatorias a través de las redes sociales o llamar al 787-603-1791.