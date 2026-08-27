El espectáculo de Luis Raúl titulado “Estoy Vivo K-bron@s”, presentado recientemente en el Centro de Bellas Artes de Santurce, se va de gira, anunció hoy el productor José Dueño.

“Queremos emular lo que hacía Luis Raúl. Él presentaba sus espectáculos en diferentes teatros alrededor de la isla para darle oportunidad a aquellos que se les hacía difícil llegar al área Metro. Queremos que todo Puerto Rico le rinda homenaje, disfrute y ría con esta obra teatral, y se lleve un mensaje positivo lleno de amor y respeto”, expresó Dueño mediante declaraciones escritas.

Ya hay dos fechas separadas en Puerto Rico: 13 de noviembre en Bellas Artes de Caguas y 14 de noviembre en el Complejo Ferial de Ponce. La venta de boletos para estas funciones comienza este sábado 29 de agosto a través de www.pietix.com

Se indicó que proximamente se informará sobre otras fechas y localidades, que incluirá teatros en Estados Unidos donde se perfila que la gira dará comienzo en Orlando, Florida.

En esta obra, y a través de Inteligencia Artificial, Luis Raúl cobra vida y comparte con sus entrañables amigos: Silverio Pérez que tuvo a cargo escribirla y quien fuera su amigo y mentor, Gil René, otro gran colega y quien dirige la pieza, la cantante y actriz Gisselle Ortiz, y los actores Tita Guerrero y Herbert Cruz.