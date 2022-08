Ese dicho popular que promete que “lo que está para uno, te encuentra”, bien puede aplicarle al actor Eddie Noel Rodríguez, un talento puertorriqueño que comienza a exhibir sus quilates en la escena musical estadounidense y que ahora regresa temporalmente a las tablas locales para volver a interpretar a “Emilio Estefan” (1953) en la producción “On Your Feet!”.

Y lo que estaba para él, lo encontró, porque entró a esa producción siendo parte del conjunto de actores y actrices que complementan cada escena, luego como el papá de “Gloria Estefan”, siguió como sustituto para los personajes masculinos y, finalmente, le tocó el rol protagónico. Dirigido por el director y coreógrafo Jerry Mitchell (dos veces ganador del premio Tony; Kinky Boots, Hairspray), interpretó al marido de la estrella del musical “Gloria Estefan” en Broadway, abriéndose paso en la meca del teatro musical.

Con esa experiencia plasmada en su perfil artístico, Eddie Noel no pudo negarse a volver a entrar en la vida del famoso productor musical, esta vez formando pareja con la actriz y cantante Denise Quiñones como “Gloria”. El estreno de esta nueva puesta escénica será el viernes, 9 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes en San Juan.

La pareja de actores ha logrado una buena conexión en la interpretación de sus respectivos roles. ( Giovan Cordero Colon )

“(Trabajar con) Denise Quiñones es un sueño, porque no me lo imaginaba, y cuando me dijeron que era ella, pues con más razón decidí venir a hacer este proyecto, y la química que tengo con ella desde el primer día, ha sido mágica. Hay momentos bastante íntimos que con ella se ha hecho tan fácil, y tener una compañera de escena que te permita eso, se siente superbien”, adelantó de lo que se podrá ver en el escenario de la Sala de Festivales.

Para el actor es una oportunidad que lo enorgullece, no solamente porque podrá hacerlo para sus coterráneos, sino para que se conozca la historia que se narra -en inglés con sus momentos en spanglish- sobre la vida personal y artística de la cantante, desde su natal Caba hasta que llegó a Estados Unidos, donde se estableció y levantó un imperio musical y comercial.

El corazón latino que comparte Eddie Noel con su personaje le permite un acercamiento un tanto personal. “Él no compromete su visión, se mantiene orgulloso de ser latino y sin comprometer su visión, logra lo que quiere, y siento que yo estoy por ese mismo camino”, expuso.

La puesta en escena local mantiene el mismo libreto de Alexander Dinelaris (Birdman, The Bodyguard Musical) y coreografías originales de Jerry Mitchell, pero esta vez bajo la dirección del puertorriqueño Luis Salgado. La nueva visión que trae el director y de Denise en su personaje le ha dado otro color al estudio del personaje, dijo.

“El poder construir el personaje from scratch con Denise, es bien interesante, porque cuando me tocó hacerlo allá, me tuve que adaptar a lo que estaba pasando con la ‘Gloria’ que lo llevaba haciendo por dos años y, obviamente, modifiqué mi personaje para que ella también no perdiera ciertas costumbres que tenía con los otros ‘Emilios’. Pero aquí, poder trabajar eso y crearlo con Denise, es bien bonito, porque también he descubierto ciertas cosas que por año y medio, haciéndolo en el show, nunca lo descubrí”, detalló. Líneas que tal vez manejó anteriormente de forma ligera, ahora las entiende y ejecuta con otra sensilidad, por ejemplo.

Aidita Encarnación, Alex D' Castro y Marian Pabón son parte del elenco que estelarizan Eddie Noel Rodríguez y Denise Quiñones. ( Giovan Cordero Colon )

“On your Feet!” (Premio Tony Mejor Coreografía), producida por la Fundación Arturo Somohano, se enriquece además de las actuaciones de Marian Pabón como “Gloria Fajardo”; Alex D’Castro como “José Fajardo”, padre de la cantante; Aidita Encarnación como “Consuelo”, la abuela materna; Glendaliris Torres, joven actriz que encarna a “Rebeca Fajardo”, la hermana menor de “Gloria”; y Eric Yamil Cruz como “Phil”, manejador de “Gloria”. Participan también los niños actores Elena Emanuelli como “Gloria” niña; Gabriel Vera como “Emilio” niño y Noah Seda como “Nayib”, hijo de los Estefan.

Terminado este compromiso, el artista retomará la gira de la obra musical “Hadestown” en Oklahoma, otra producción de Broadway que lo está llevando a nuevos teatros en Estados Unidos. Continuará, asimismo, asistiendo a audiciones, ahora con el beneficio de que se está dando una mayor apertura por parte de los directores y coreógrafos hacia la diversidad cultural e inclusión.

“Los productores y la industria de Broadway se están diversificando y se ve la diferencia a la hora de las audiciones. ‘Hadestown’, el show en el que estoy ahora, es un ejemplo de eso, no solamente para efectos de la cuestión racial, sino la diversidad de géneros y de las personas no binarias que pueden hacer varios personajes. Eso es una de las cosas que me encanta de ‘Hadestown’, que celebra la diversidad, y fuera de lo que es este show en particular, hay muchos shows que están dirigiéndose hacia Broadway, que le están dando la oportunidad a todo el mundo y me alegra que se esté haciendo eso, por fin”, celebró.

“On Your Feet!” tendrá tres funciones entre el 9 y 11 de septiembre, con la posibilidad de abrir una cuarta. Los boletos están a la venta en Ticketera.