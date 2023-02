Para el artista Esteban Ruiz, el concepto “demasiada información” es una cosa de niveles.

En un primer nivel está toda la información que circula en su mente, en un segundo nivel está toda la información que llega por medio de los celulares y en un tercer nivel está todo aquello que se dice o se comparte en exceso. “Esteban, no necesitaba saber”, tal vez le diría el corillo.

Desde ese escenario multinivel (con sus respectivas identidades/realidades), sumado a las cosas “raras” que no todo el mundo observa es que este joven actor buscará conectar con el público que asista a su primer show de “stand up comedy”, un género que comenzó a explorar desde los 12 años, viendo el programa Whose Line Is It Anyway?, pero llegado a los 16 lo tomó más en serio.

PUBLICIDAD

Ahora tiene 33 años, sus influencias incluyen a Demetri Martin, Steven Wright, Mitch Hepberg, Bo Burham, Quentin Tarantino y Quino, y está aún más claro de lo difícil que es hacer reír.

“Es más complicado de lo que parece y el ‘stand up’ es curioso, porque hace parecer que es una conversación, pero en realidad todo está escrito, todo está planficado, pero se presenta como si fuera algo espontáneo y eso es algo que a veces la gente no se da cuenta, que no es una conversación, sino un libreto, y creo que esa es la parte difícil, prepararse para hacer algo que parezca que es espontáneo”, expuso.

Hacerlo solitario, sin abandonar el colectivo Teatro Breve, es un desafío a su propio ingenio.

“La razón para atreverme a hacer mi show solo es un poquito de tener la seguridad y la confianza de que soy capaz de hacerlo. Tal vez a través de los años ha habido unas inseguridades donde uno busca excusas para decir, ‘no, déjame dejarle el espacio a otra gente‘; pero llega un momento en que uno quiere otro reto y ahí estoy en ese momento, y también es un ejercicio de atreverme a validarme. Tal vez mis ideas valen la pena presentarse solas y no tienen que estar mezcladas entre las ideas de otra gente, y ver qué sucede y ver cómo la gente reacciona”.

A mí lo más que me gusta es señalar cosas que sean raras o no comunes; partiendo de la cotidianidad me gusta señalar las cosas que tal vez son raras y la gente realmente no les presta atención” - Esteban Ruiz, actor y artista gráfico

Ruiz, integrante del colectivo Teatro Breve, reconoce, asimismo, que la comedia ha tenido una transformación en la manera en que aborda diversos temas, sobre todo para no caer ni perpetuar prejuicios o estereotipos respecto a personas, grupos ni sociedades en general.

PUBLICIDAD

“Creo que la comedia, tan poco como hace 10 años, buscaba hacer chistes burlándose de gente y tal vez lo que ha sucedido es que el público ha aprendido que hay comedia en otras cosas y no hay por qué bromearse a otra gente con una mala intención, o con malicia, y a mí me parece terreno fértil explorar otro tipo de chiste”, profundizó. “Creo que el público ha dado un nuevo reto, está pidiendo algo nuevo, y eso es una oportunidad para contar otras cosas que tal vez no sean las que todo el mundo solía hacer”.

Las "cosas raras", esas en las que poca, o tal vez son mucha gente, se fija, serán tema en el monólogo del artista. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La comedia es una herramienta que le ha jugado a su favor, según contó. Tener la habilidad de acercarse a otros usando el humor fue, por ejemplo, su “mecanismo de defensa” contra el acoso escolar o bullying.

“Desde ese momento (adolescencia) hay un poquito de utilizar la comedia para comenzar conversaciones, a veces liberar la tensión en situaciones de trabajo, pero es como le dicen a Spider-Man, ‘con gran poder viene gran responsabilidad’; pienso lo mismo de los chistes, tienes que usarlos en el momento adecuado”.

¿Actor o comediante? Ese dilema entre quienes ejecutan la actuación desde la comedia y se les renoce como comediantes -no como actores- no es ajeno a este trujillano residente de Santurce.

“Tengo una crisis de identidad y la he tenido desde que comencé a explorar las artes, porque además de comediante y actor, también soy artista gráfico, y creo que todas esas disciplinas se comunican de alguna manera. Creo que he llegado a un punto en que puedo hacer todas esas cosas, pero me considero artista, persona creativa. Ne gusta escribir, me gusta perform, en la actuación también encuentro otras cosas. Ahora mismo estoy grabando una película, entonces estoy ejercitando distintas cosas para interpretar a otra persona. El stand up es una esencia mía de contar mi punto de vista con el mundo. En las artes visuales me concentro en comunicar algo usualmente sin utilizar palabras, sino utilizar un lenguaje visual, y pues todas esas cosas me llenan o logran que tenga un output de mi creatividad”, detalló.

“Demasiada información” se presenta este viernes y sábado, a las 8:00 p.m., en el café teatro El Shorty en Santurce. Los boletos están a la venta en teatrobreve.com. Compartir los precios sería “demasiada información“.