La obra de teatro ‘La Yal del Caserío’ sube a escena este viernes, 19 y sábado, 20 de diciembre a las 7:30 de la noche en el teatro comunitario Ramón ‘Moncho’ Conde ubicado en el Residencial de Vivienda Pública Ernesto Ramos Antonini en San Juan.

‘La Yal del Caserío’ es una historia teatral que visibiliza las realidades que enfrentan muchas personas de la comunidad LGBTQ+, particularmente cuando son rechazadas incluso por sus propias familias. Además, expone los prejuicios históricos hacia quienes viven en residenciales públicos.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es que el elenco está integrado por más de una decena de niños y jóvenes de residenciales públicos de San Juan, quienes se forman actoralmente en el taller permanente del Teatro Ramón “Moncho” Conde.

La obra es escrita, montada y dirigida por el actor y profesor de teatro Ramón Moncho Conde, quien por más de cinco décadas se ha dedicado al teatro como herramienta de empoderamiento, conciencia social y formación artística para niños y jóvenes de comunidades desaventajadas.

La obra es libre de costo y abierta a toda la comunidad.