El artista plástico puertorriqueño y exprisionero político Elizam Escobar falleció hoy tras varios años de batallar contra el cáncer.

Amigos y colegas en las redes sociales confirmaron la noticia a través de publicaciones en las redes sociales.

La cuenta de Facebook del Departamento de Pintura de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico compartió: “Lamentamos la pérdida de nuestro profesor Elizam Escobar. Grande maestro, mentor para muchos de los estudiantes y artistas . Agradecemos su gran aportación para el Departamento de pintura y en el mundo de las artes. Descansa en paz”.

Natural de Ponce, Escobar se destacó como pintor, poeta y profesor de arte. De acuerdo con El Nuevo Día, a principios del 2016 le diagnosticaron un cáncer en el área paranasal y en la cavidad nasal, del que fue operado.

Dibujar lo capturó desde niño. En entrevista con Primera Hora hace dos años habló de cómo esta rama artística fue acaparando interés.

“Cuando estaba en escuela superior, para mí el arte era algo muerto, las galerías y los museos eran algo muerto. Me importaba el arte que llegara a la gente, me interesaba el arte gráfico que salía en las revistas y me interesaban los zapatos, no sé por qué, pero siempre me han gustado los zapatos y los sombreros”.

Fue en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras donde descubrió que “el arte era lo que yo quería, porque el poder que tiene el arte es una cosa sobresaliente”.

A su vez, Escobar fue un defensor incansable en la búsqueda de la independencia de Puerto Rico. Fue en la UPR donde el artista se integró a las luchas estudiantiles y de ahí a la Liga Socialista de Juan Antonio Corretjer, cuando comenzó a hacer dibujos políticos en las revistas de ese movimiento.

“Esas fueron mis primeras experiencias artísticas de envergadura, porque yo pintaba, pero estaba empezando. Y por la cuestión ideológica, yo veía la cultura como algo demasiado privado y para mí el dibujo organizaba otra forma de intercambio”, reveló a este medio entonces.

Escobar continuó estudios en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el Museo del Barrio y la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York.

Miembro de un movimiento clandestino puertorriqueño que luchaba por la independencia de Puerto Rico, en 1980 fue sentenciado a prisión por el gobierno de Estados Unidos, acusado por conspiración sediciosa. Tras cumplir 19 años en prisión, fue excarcelado en 1999.