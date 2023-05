El multifacético productor puertorriqueño Manuel Fernández Cortines, conocido en el teatro como “Maíto”, falleció ayer a los 88 años en el Hospital Pavía en Santurce, informó Veronique Descombes, portavoz de la familia.

Jorge M. Baragaño, su sobrino, expresó que “entre muchos otros, ‘Maito’ fue el productor que puso en escena en Puerto Rico Man of La Mancha”, estelarizada por el laureado actor José Ferrer, y Peter Pan con Sunshine Logroño”.

El también tenedor de la medalla de la cultura de la Asociación Puertorriqueña de la UNESCO, sobrepasó las 100 producciones, tanto de teatro, ópera y música.

Graduado de la Universidad de Puerto Rico en 1958 con un bachillerato en administración comercial, produjo más de 100 espectáculos teatrales desde 1964, entre los que se encuentran: Man of La Mancha con José Ferrer, en su única gran actuación en Puerto Rico, The Sound of Music en Puerto Rico y Madrid, Los muchachos del combo, Mi amiga la gorda, La carreta, Los soles truncos, Eleuterio el Coquı́, Olvida los tambores, De tal palo tal astilla y Préstame un tenor, todos éxitos teatrales en Puerto Rico.

Produjo conciertos para “El Topo”, Marvin Santiago, Tony Croatto, Alberto Carrión, Lucecita, Danny Rivera, Nydia Caro, Ednita Nazario, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Cecilia Bartoli, June Anderson y Alfredo Krauss, entre otros.

Fue director artístico y administrador del Teatro Riviera por tres años con producción ininterrumpida. Ha presentado a Alicia Alonso con el Ballet de Cuba, El Ballet de Caracas, el Ballet Folklórico de México, el Ballet Festivales de España y el Ballet de Lyon.

Laboró muchos años en el campo de la publicidad produciendo comerciales de radio y televisión para Badillo Saatchi & Saatchi.

Fundador de Opera de Puerto Rico en 1971 y del Teatro de la Ópera en 1981, siempre se caracterizó por la gran calidad que han distinguido sus presentaciones.

Dentro de sus méritos se incluye haber tenido tres producciones corriendo simultáneamente: El zoológico de cristal, en el Teatro Tapia, El andarín, en el Teatro Riviera y el Ballet Internacional de Caracas, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.