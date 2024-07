Aunque pareciera que ya se les conoce bastante a través de las redes sociales, Carlos y Stephanie Latorre aseguran que aún hay muchas más historias sobre lo que ocurre cuando no tienen la cámara encendida e, inclusive desde antes de que ganaran popularidad como la Familia Latorre.

Con millones de seguidores en YouTube, Instagram, Tik Tok y Facebook, este núcleo familiar (influencers) se ha convertido en el favorito de puertorriqueños en la Isla y en Estados Unidos, así como de otras personas de habla hispana que igualmente se identifican con la cotidianidad y situaciones graciosas que comparten frecuentemente en las plataformas sociales.

Es un reconocimiento que les llegó sin planificar y les ha ganado unas oportunidades que hasta hace menos de 10 años eran impensadas para ellos. Una de estas será su primera experiencia en el teatro y lo harán a partir de las vivencias naturales de una familia joven, con cuatro hijos, que emigró hacia el norte de Florida cuando apenas eran tres.

“Quisimos trasladar lo que vivimos diariamente, no solo que la gente ve en las redes, sino lo que la gente no ve. Lo que pasa detrás de cámara y eso va a ser un show de variedad, donde todos vamos a participar, incluidos los niños”, detalló la madre, quien es la mente creativa tras el éxito que están teniendo como creadores de contenido.

“Quiero que muchas padres, madres y familias que se puedan identificar con nosotros, con lo que pasamos día a día como matrimonio, como padres, como madres, todo lo que pasamos siendo una familia, lo puedan ver e identificar de una manera jocosa, con humor”, agregó Stephanie por vía telefónica, acompañada de su esposo.

Este encuentro con el público que los sigue en la isla se dará con la producción de Alexandra Fuentes, “Recién paríos”, los días 2, 3 y 4 de agosto en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Pero, ¿qué puede ser eso que aún no han mostrado de su intimidad familiar? “Nuestras situaciones de matrimonio; lo que es el caos de tener cuatro hijos y tratar de tener ese momento como pareja; cuando eres mamá y realmente tampoco puedes encontrar ese tiempo para ti, vamos a narrar también lo que pasó cuando nos conocimos”, anticipó la madre de Jacob, Amanda, Vela y Noah.

“Pasaron muchas cosas antes de empezar a crear contenido”, añadió Carlos.

La Familia Latorre pudiera decir que dio un palo desde el momento en que Stephanie, inspirada por una famillia de otra nacionalidad, se aventuró a publicar en YouTube los videos que grababan de sus actividades familiares.

“Fue algo que no nos esperamos, fue algo de momento. No nos asustó, pero nunca pesamos en todo lo que podía pasar hasta ahora. Jamás nos imaginamos que íbamos a tener un millón ni nada de ese tipo de cosas”, comentó la carolinenese, al igual que su esposo, aunque cuando se conocieron ambos ya habían emigrado a Estados Unidos, cada uno por situaciones familiares particulares. Él se fue junto con su mamá, que recién se había divorciado del papá, y ella ya vivía en Florida junto con su primogénito Jacob.

Pasar de tener un negocio propio de barbería a convertirse en creadores de contenido ha sido una transición que han llevado con la disciplina de un trabajo, pues reconocen la importancia de mantener consistencia y creatividad para seguir siendo atractivos para los seguidores, pero igualmente procuran no dejar de divertirse.

Sus límites en toda la libertad que permiten esas plataformas la han trazado sobre la seguridad de sus hijos.

“No enseñamos escuela, no enseñamos médicos, nunca nadie ha visto la fachada de nuestra casa, compartimos muchas cosas, pero hay otras que se quedan para nosotros por seguridad”, puntualizó ella.

Parte de las dinámicas que comparte la Familia Latorre son las bromas que se hacen entre ellos, como pareja. Sobre cuán ciertas pueden ser las molestias en esas situaciones, él se delató: “Honestamente no me molesto, porque soy un charlatán también. Esto ya se ha convertido en parte de nosotros. Stephanie es un poco más sensible que yo, pero sé hasta dónde llegar para que no se moleste y yo soy un charlatán, no me voy a molestar”, compartió.

Stephanie y Carlos Latorre residen con sus hijos en el norte de Florida. ( Suministrada )

Esta experiencia, dijeron, los ha sorprendido con unos talentos que no conocían o que no habían explotado como lo hacen en la actualidad, incluyendo a sus hijos. Jacob es músico, Amanda se está proyectando como actriz, Vela gusta de cantar y estará observando por dónde revela su talento el bebé Noah.

Antes de hacer contenido, no sabía que tenía la capacidad de hacer reír a las personas. Sí puedo hacer un chiste acá y un chiste allá, pero ver que tantas personas, siendo yo mismo, sin tener un personaje, sin tener una fachada de algo que no soy, puedo hacer reír a las personas y alegrarles, dije, ‘Wow, eso es un don que tengo’ ” - Carlos Latorre, el papá de la Familia Latorre

Stephanie es la creadora de la mayoría de las situaciones familiares que publican. Es un crédito que su esposo reconoce sin titubear. “Siempre digo que la mente detrás de la Familia Latorre es Stephanie. Yo pongo mi carisma y mis payaserías”, dijo el papá de la casa.

La Familia Latorre llegará a la Isla la próxima semana para la promoción de la pieza y continuar los ensayos, ahora desde un espacio más cerca a la sala que por primera vez subirá el telón para ellos.