Entusiasmada con su obra de teatro “De regreso al Expreso Polar” se encuentra la joven productora y actriz, Karin Linero. La pieza teatral, que se desarrolla dentro de un tren en una época navideña, estrenó el jueves 5 y se extiende hasta el domingo 29 de diciembre. Se presenta en cuatro funciones diarias, entre las 7:00 y 10:00 de la noche, en Teatro en 15, ubicado en la calle San Sebastián del Viejo San Juan.

“Estoy supercontenta con esta producción porque es mi ‘bebé’. yo la escribí, la estoy produciendo y, también soy parte del elenco”, manifestó Karin Linero antes de ofrecer detalles sobre su personaje y el tema central de la obra.

“Hago el papel ‘María’, una joven fuerte, trabajadora, pero que guarda un gran secreto. En la obra se recrea el reencuentro de unos jóvenes que se conocieron en un tren cuando eran niños y 25 años después vuelven al mismo lugar en buscan del sentido de la Navidad”, adelantó.

“Es una obra preciosa, con música, escenas de amor y comedia que despertará en todos la ilusión por la Navidad. El público la va a disfrutar mucho porque tendrá la oportunidad de ser parte de la misma, sentados dentro del tren”, añadió Linero.

En el drama intervienen además los actores Fernando Cruz, Antonio Rosado, Alejandro Márquez, Ángel Narváez y Joel Kuilan.

La hija de la recordada cantante Karin Rosado explicó en que consiste el innovador concepto de Teatro en 15.

“Es un microteatro que le ofrece la oportunidad a nuevos talentos para desarrollarse en sus facetas de escritores, actores, productores y directores. Un nuevo espacio de taller para la clase artística, donde mensualmente escogen obras de nuevos talentos para presentarse todo el mes a precios accesibles a todo tipo de público”, sostuvo Linero, al tiempo que destacó que haber tenido una madre cantante fue fundamental en su desarrollo como artista.

“Influyó mucho. Crecí escuchando sus temas musicales y ver a las personas saludándola con tanto amor me inspiró a entrar al mundo artístico. Siempre la he admirado como persona, artista y como mi madre. Es una mujer luchadora de la cual me siento sumamente orgullosa de ser su hija; poder aprender de sus experiencias y ahora más que estamos trabajando juntas en este proyecto maravilloso”, abundó.

De niña se sintió atraída por las series infantes y las películas de Disney World, sin imaginar que trabajaria en una de sus producciones.

“Fue algo emocionante, tuve una corta participación (como extra) en las series de Gina Yei y Lucy. Pero estas sirvieron para darme más aprendizaje y experiencia. En la serie de Gina Yei, interprete el personaje de una estudiante y en la serie de Lucy interpreté el personaje de la única mujer técnica”, recordó.

La atractiva actriz participó, además, en las series “Cobra Kai” y “Neon” de Netflix, y en las películas rodadas en la Isla, “La última puerta”, “La vida de Jaime Espinal”, “Lucy”, “Las Súper Estrellas de la Lucha Libre” y, recientemente, en “Padres”.

“He tenido el honor también de trabajar en el video musical ‘El gran robo’, de Daddy Yankee, y el video musical ‘Hipocresía’ de Jay Rojas. Y he participado como figura principal en algunos anuncios de Walmart, Banco Popular, Lotería de PR, COSVI”, añadió.

Los boletos para “De regreso al Expreso Polar” están disponible en la entrada del teatro.