Unas 60,000 personas se gozarán de la Feria Bacardí que será este sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el Frente Marítimo de Cataño, anticipó el alcalde Julio Alicea Vasallo.

“Comenzaron las navidades en Cataño. Una vez más, bienvenidos a la capital del ron mundial: Cataño”, dijo el ejecutivo municipal en conferencia de prensa celebrada la mañana de este martes.

El evento, que es auspiciado por el municipio de Cataño, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y Rones de Puerto Rico con una variada oferta de gastronomía, música, baile y artesanías, volverá a celebrarse tras 13 años de silencio. Reanudará el sábado a las 12:00 p.m. con el trovador Julio César Sanabria.

“Yo lo que voy a traer aquí es una gran parranda”, adelantó Sanabria al asegurar que lo acompañará “la cuarta generación de la Familia Sanabria”. “Yo abro la Feria. Es decir, es una responsabilidad bien grande a las 12 con ese sol, frente a una bahía hermosa. Yo voy a pedir pie forzado en el público, pero voy a brindar un espectáculo navideño, totalmente navideño”, agregó.

Y no terminará ahí, pues las presentaciones en vivo continuarán hasta las 12:00 a.m. El domingo, a las 12:00 p.m., se reanudan con Los Pleneros de la Cresta, Moncho Rivera, el trovador Víctor Manuel Reyes, Algarete, El Junte Loiceño, el Grupo Atabel y Areyto Ballet Folklórico. También estarán Luis Vázquez, Limi-T 21, Los Rivera Destino, RaiNao, PJ Sin Suela y Young Miko, así como Pico a Pico de Trovadores, La Secta y Milly Quezada.

Integrantes de la agrupación Los Pleneros de la Cresta. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Brindaremos, en esencia, lo que es la improvisación y lo que es el pie forzado, porque va a haber unos encuentros poéticos, trovador contra trovador y trovador contra varios trovadores, para que el público vea en esencia lo que es el arte de la improvisación”, reveló Reyes.

De otro lado, más de 200 artesanos de la Federación de Artesanos, Artesanos de Cataño y el Mercado Independiente Autogestionado venderán sus creaciones. Las ganancias de los artículos promocionales de Bacardí se donarán a una organización sin fines de lucro, la cual aún no está identificada.

“En Bacardí estamos contando los días. Estamos sumamente emocionados con este regreso”, acotó la gerente de marca de Bacardí, Sofía Montañez.

Desde ya, Alicea Vasallo aseguró que ya “todos los Airbnb” en Cataño están llenos a capacidad, pues personas de la diáspora llegaron en el pueblo para darse cita a la Feria. Por ende, especificó a Primera Hora que se estima que el evento generará una capital de $1.3 millones en patentes municipales y lo que se genera de los Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).

El alcalde de Cataño ofrece detalles del evento. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Durante la festividad, se activarán 45 policías municipales cada día, así como 150 agentes de las unidades de Inteligencias, Vehículos Hurtados y Arrestos y Agresión de la Policía Estatal. Los agentes tendrán tres centros operacionales: en la tarima, en el paseo Rovira y en la segunda tarima, cerca del residencial Rosendo Matienzo Cintrón. Además, habrá 15 torres de luces en todo el perímetro donde se estará celebrando la Feria y se establecerán 12 puntos de cotejo para evitar la entrada de neveritas y armas de fuego. En caso de emergencias, estarán disponibles cuatro unidades de rescate, seis ambulancias, de las cuales cuatro son privadas, y cuatro doctores disponibles en el Centro de Diagnóstico y de Tratamientos (CDT). Los agentes, además, coordinaron vías alternas por si algún visitante sufre un percance de salud que requiera una salida súbita de la Feria.

“Quiero que se sientan seguros. En todas las áreas de la actividad va a haber personal de la Policía, Manejo de Emergencia y Emergencias Médicas. No sentimos bien preparados. Estamos confiados de que vamos a dar el mejor servicio en las mejores fiestas de Puerto Rico”, afirmó el teniente Omar Mercado.

“Estoy tranquilo, porque he estado en todas y cada una de las reuniones (de seguridad). Esta logística es perfecta. Aquí no va a suceder, con el favor de Dios y la Virgen, un solo incidente. Cataño es un pueblo noble, Cataño es un pueblo donde se respira paz”, prometió Alicea Vasallo.

Los estacionamientos disponibles serán: el multipisos La Puntilla, el parque Perucho Cepeda, Coliseo Cosme Beitia y la Plaza de Mercado. También se coordinó con el municipio de Bayamón para utilizar los estacionamientos del Estadio Juan Ramón Loubriel y Coliseo Rubén Rodríguez, utilizado el Tren Urbano como transportación. Aquellos que viajen en UBER llegarán a un punto aledaño a la carretera PR-5, en la entrada de Cataño, y podrán abordar la transportación gratuita del sistema Metrobus hasta Cataño.

En cuanto al transporte marítimo, la operación será a partir de las 7:00 a.m. a 12:00 a.m., por lo que los boletos se dejarán de vender a las 11:00 p.m. El domingo, las ventas serán de 7:00 a.m. a las 11:00 p.m. y los boletos se venderán hasta las 10:00 p.m.

“No pierdan la oportunidad de conocer la historia. Este evento se comenzó hace casi 30 años y, desde casi 14, no se celebra. Este fin de semana, la Feria Bacardí regresa a Cataño”, insistió el alcalde.

Para limpieza y mantenimiento del Frente Marítimo el Departamento de Obras Públicas del Municipio trabajará en tres turnos para agilizar las tareas de recogido de basura. Además, habrán más de 150 baños portátiles, se indicó.

Una vez analizado el éxito de la actividad, Bacardí podría repetirla de forma recurrente.

“Todos queremos que esto regrese y continúe. Pero, sí, es algo que después que termine el evento nos sentaremos y veremos si volvamos a trabajarlo próximamente”, manifestó Montañez.

“Mientras yo sea alcalde de este hermoso pueblo, se va a celebrar la actividad”, respondió Alicea Vasallo.