Las razones para llevar a cabo la Feria de Artesanías y Artes Plásticas que tradicionalmente organiza el Instituto del Cultura Puertorriqueña (ICP) de forma simultánea con las Fiestas de la Calle San Sebastián, aún en tiempos de pandemia, son múltiples.

Desde darle una oportunidad de exposición y venta a los artesanos y artistas plásticos que han estado tan limitados por causa del COVID-19, hasta brindarle una oportunidad de esparcimiento al público que disfruta este tipo de encuentro artístico sin descuidar las medidas de seguridad sanitaria obligatorias. Igualmente hay el deseo de la institución que dirige Carlos Ruiz de mantener viva la tradición y la festividad de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que este año se realizarán en modo virtual a partir del viernes, 29 de enero.

Para fortuna del ICP, según explicaron el director ejecutivo Carlos Ruiz, y la directora de Artes Populares, Jessabet Vivas, la confirmación de que este evento se pueda realizar la brindaron los asistentes al Mercado Navideño que hizo la institución el pasado diciembre, logrando buenos resultados en términos de participación y del comportamiento respecto a las reglas para evitar el contagio del coronavirus.

Para la Feria de Artesanías y Artes Plásticas cada exhibidor estará separado en una carpa para evitar la acumulación de personas en un mismo espacio.

“Sabíamos ya la necesidad del sector artesanal de este tipo de eventos, porque desde marzo no tenían ninguna feria presencial, y las ferias presenciales son su mayor punto de ventas, por lo que es un sector que ha sido enormemente abatido económicamente y emocionalmente también con todo lo que han sido las medidas de salubridad y la cancelación de eventos multitudinarios, así que cuando hicimos ese primer mercado sabíamos ya la necesidad del sector artesanal, pero por un lado la respuesta del público y por el otro los comentarios de los artesanos participantes en las evaluaciones que hicimos, el llamado común fue, ‘Por favor, necesitamos en enero poder hacer otro feria’”, compartió ayer Vivas.

El director ejecutivo sostuvo que la actividad de diciembre fue un ensayo que ahora les permite contar nuevamente con la autorización del Gobierno para realizar algo similar. “Nos ayudó muchísimo a ver qué tal, cómo fluían todas las personas y fue muy concurrido y también fue muy avalado”, dijo.

La retroalimentación que tuvimos es que estaban locos por una actividad como esta, que sea segura pero también entretenida, divertida, y de apreciación artística” -Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP sobre el resultado del Mercado Navideño

La Feria de Artesanías y Artes Plásticas del ICP se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero, entre 10:00 a.m., y 5:00 p.m., en el barrio Ballajá. Eso incluirá la Plazoleta de Ballajá, Plaza de Beneficencia, Plaza Quinto Centenario y aún se discute si la extenderán hasta la Plaza San José.

Cada uno de estos espacios abiertos tendrá una capacidad para cerca de 20 exhibidores, entre artesanos y artistas plásticos, y cada exhibidor tendrá su propia carpa con dimensiones de 10 pies por 10 pies, de modo que se permita el distanciamiento físico entre las personas. De igual forma, en cada una de las plazas habrá estaciones para la toma de temperatura y rociada de alcohol, más cada exhibidor tendrá disponible sanitizador de manos.

En términos de la diversidad de renglones que se podrán encontrar, Vivas mencionó que habrá talla, orfebrería, barro, juegos tradicionales, entre otros, además de las obras de los artistas plásticos.

Esta actividad será otro ensayo, y en el caso de repetir los resultados positivos esperados, Ruiz adelantó que pudiera concretarse un plan de levantar un mercado artesanal mensualmente. Esto comenzaría en “los próximos meses”.

En coordinación con las Fiestas de la Calle San Sebastián

Carlos Ruiz indicó que la Feria de Artesanías y Artes Plásticas se realizará en coordinación con el programa que presentarán las Fiestas de la Calle San Sebastián, inclusive el ICP también tendrá ofrecimientos de modo virtual.

“Estamos en comunicación con el Municipio de San Juan y el recién alcalde electo (Miguel Romero). Tenemos nuestra programación, pero ellos están unidos, estamos en esa coordinación de las Fiestas de la Calle San Sebastián... Nosotros también vamos a tener una programación virtual que va a ser en conjunto con el municipio y la idea es mantener la tradición y la festividad de las Fiestas de la Calle San Sebastián”, indicó el ejecutivo.

Dispuesto a continuar en su gestión

Carlos Ruiz aún no ha tenido una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, no obstante, manifestó estar disponible para permanecer en el cargo, entendiendo que “todavía puedo aportar un poco más al pueblo de Puerto Rico a través de la institución que dirijo”.

“Al día de hoy lunes (ayer) no he tenido la oportunidad de reunirme presencialmente con el Gobernador. Sí estamos en funciones. Aquí estamos trabajando como si nada hubiese sucedido, porque para eso también uno está, para continuar las labores y la política pública que hemos establecido hasta ahora”, dijo el funcionario público, nombrado por Ricardo Rosselló en el 2016.

“Yo siento que aún puedo aportar. El día que sienta que no tenga que aportar, obviamente, no estaría en la silla de la dirección ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, o sea, no me atrevería a decirte otra cosa si no fuese la realidad de lo que siento. Cualquier funcionario debe sentirse apto y capacitado para servirle al pueblo a través de sus funciones y yo entiendo que todavía puedo aportar un poco más al pueblo de Puerto Rico a través de la institución que dirijo”, puntualizó Ruiz, dejando saber también que la agenda de trabajo continúa su cauce.