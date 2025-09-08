El Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, regresa en su cuarta edición. Este año será dedicado al primer actor y comediante puertorriqueño Emmanuel “Sunshine” Logroño, quien además participará junto con la primera actriz Johanna Rosaly en la producción que abre el Festival, Los Diarios Íntimos de Adán y Eva.

Esta edición, que se realizará del 3 de octubre al 16 de noviembre, marca la culminación de los eventos conmemorativos del 40 aniversario del Teatro Braulio Castillo, los que se festejaron a lo largo del año con diversas propuestas artísticas y culturales.

El Festival de la Comedia 2025 contará con siete producciones. Cada una se presentará durante un fin de semana, de manera. Similar a pasadas ediciones, el público tendrá la oportunidad de aportar con su donativo a la Beca Estudiantil Albert Rodríguez, iniciativa que beneficia a estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón en su formación universitaria hacia carreras profesionales, según destaca el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El evento iniciará el 3 de octubre con la puesta en escena de “Los Diarios Íntimos de Adán y Eva”. Le seguirá el fin de semana del 10 de octubre con “No lo vi venir”. El 17 de octubre subirá “Es por los Nenes”. El 24 de octubre se presentará “De Madre”, mientras que el 30 de octubre se presentará “Solo Chistes”.

El 7 de noviembre subirá “Que Nosotros Somos unos Qué?”. El cierre, que será el 14 de noviembre, se presentará “La Tómbola Estelar”.

Todas las producciones se presentarán en funciones viernes, sábado y domingo, con la intención de ofrecer al público “una cartelera diversa que celebra lo mejor de la comedia puertorriqueña, en un escenario que rinde homenaje al talento local”, expresa el escrito.

Por otro lado, Sunshine Logroño es la figura icónica dentro de la comedia nacional que será homenajeado en esta edición. “El actor y productor cuenta con una carrera de más de cinco décadas en televisión, radio, cine, teatro y música. Tras mudarse a San Juan a los 9 años, obtuvo un bachillerato en Literatura Inglesa y una maestría en Teatro. Escribió, produjo, actuó y creó personajes inolvidables como Agapito Flores, Nicky El Bro, Vitín Alicea y Eleuterio Quiñones, entre muchos otros. Fue parte del renombrado grupo de sátira política Los Rayos Gamma, que alcanzó gran popularidad en televisión con agudas parodias sociales. A lo largo de su trayectoria también fue reconocido con el Premio a la Excelencia Joe Ramos por su destacada trayectoria en WAPA-TV, que hasta el día de hoy continúa”, reseña el comunicado.