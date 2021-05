El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y su Programa de Artes Escénico Musicales anunció que el Festival de Movimiento 2021 se celebrará de manera presencial el 22 y 23 de mayo en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. Durante el evento, que será libre de costo, habrán presentaciones de ballet clásico, danza contemporánea y folklore. El Festival, que rendirá homenaje a la bailarina y coreógrafa Petra Bravo, se transmitirá a través de la página de Facebook del ICP.

“La celebración del Festival de Movimiento fomenta y reconoce en el baile una importante manifestación artística de la cultura puertorriqueña. Estamos sumamente contentos de poder presentarlo en vivo y que el público pueda disfrutar la energía y la pasión en diferentes estilos de la danza”, expresó Marcos Carlos Cintrón, director del Programa de Artes Escénico Musicales del ICP.

El evento comienza el sábado, 22 de mayo, presentando las compañías de ballet clásico y danza contemporánea desde las 6:30pm. Participarán las compañías Ballet Concierto, Mauro Inc., Coda 21, Claroscuro, Andanza, Ballet Capital Oeste, NA2 Dance Theater, Taller de Danza Correccional, Dramadanza y Ballets de San Juan.

Mientras, el domingo, 23 de mayo, el público podrá disfrutar desde las 4:00 pm de un espectáculo de baile folclórico con las compañías Guamanique de Puerto Rico, Gíbaro de Puerto Rico, Ballet Folclórico Guateque y Areyto de Puerto Rico.

Durante el Festival se seguirán las guías de prevención de Covid-19 establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), como el distanciamiento físico, toma de temperatura, desinfectante de mano y el uso de mascarilla obligatorio para los asistentes.

Petra Bravo es una reconocida artista de danza cubana, coreógrafa, directora, profesora y productora radicada en Puerto Rico. Ha producido más de 100 piezas de danza y dos festivales de danza de larga duración. Alumna del Ballet Nacional de Cuba, continuamente “rompe” el ballet para hacer una obra desde una perspectiva crítica y feminista. Bravo teje la formación clásica con vocabularios caribeños contemporáneos y ha colaborado con músicos, poetas y artistas visuales a lo largo de su carrera. Ha sido directora de las compañías de baile Pisotón, Danza Brava e Hincapié. Además de Cuba y Puerto Rico, ha presentado su arte a Colombia, España, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Actualmente, es profesora de baile en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras, y en la Universidad Sagrado Corazón en Santurce.

El Festival de Movimiento es auspiciado por la National Endowments for the Arts. Será presencial y libre de costo. Para las personas que no puedan asistir, el evento se transmitirá el 5 y 6 de junio en la pagina Facebook del ICP. Para obtener boletos o más información, puede escribir a teatros@icp.pr.gov.