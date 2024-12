Bajo un intenso Sol, pero contrastado con una fresca brisa, arrancó hoy el primer día de la Feria en Cataño, que toma lugar una vez más en el Frente Marítimo del pueblo costero.

Cientos de ciudadanos comenzaron a llegar al encuentro cultural que reúne a diversas figuras musicales con decenas de artesanos de distintas partes de Puerto Rico.

Mientras el público se gozaba las ofertas musicales que se montaron temprano en tarima, como Areyto Ballet, Pleneros de Severo y Oscarito, otros espectadores fueron directo a los quioscos de los comerciantes que expusieron sus obras de artes, orfebrería y hasta productos de cuidado personal.

“Ha estado tranquilo, pero me ha ido bien”, expresó el mascarero Gabriel López, quien se encontraba en el Taller La Borincana, quien vende sus vistosas caretas de vejigantes, así como pantallas, pulseras y hasta llaveros inspirados en el personaje folclórico.

“Tengo a mis seguidores en redes sociales, que normalmente miran mi trabajo y aprovechan siempre cada vez que vengo a un festival, así que todo va bien”, sostuvo el artesano.

Suzy Sánchez, por su lado, se encuentra esperanzada en que más gente llegue al festín en la proclamada “Antesala de la Capital” y compren de sus turbantes coloridos, así como sus caballitos de mar con alambres de color.

Suzy Sánchez vende sus collares de caballitos de mar en alambres de color, manifestando su significado de amor eterno. ( Primera Hora )

“Las ventas siguen lentas por el momento, pero siento que eso es un movimiento que se ha dado hasta en otros festivales de artesanía”, opinó la comerciante, quien, en un momento dado, le compartió a una pareja sobre el significado de la criatura marina, que representa un símbolo de fidelidad y amor eterno.

“¿Sabes que tan pronto un caballito de mar elige una pareja, se queda con ella por toda la vida?”, expuso Sánchez, lo que provocó curiosidad en los presentes.

Pero a unos pasos, un señor vestido de campesino captó la atención de muchos al aparecer con su carreta cubierta por un toldo verde olivo. Al abrirlo, el caballero sorprendió al revelar sus “Limber de Adultos”, que consisten en unas botellas de ron caña curado con frutos o especias, que se pueden vertir en un vasito para convertirlos en el consabido helado.

“Yo vivo por el arraigo cultural, de lo típico, aquí se ve la cultura real, y eso se termina reflejando a lo que yo hago”, expresó don Alberto Santos, alias “Pitocorre”, sobre su elixir, que viene de sabores tradicionales como coco, almendra, jengibre, hasta café, grosellas, toronja, china mandarina, papaya y hasta acerola, asegurando que ese “pica”.

“El de papaya está rico y nadie le hace caso”, indicó Pitocorre, quien manifestó que este invento arrancó “hace mucho” cuando otros colegas lo convencieron en vender su producto en sus estaciones, para ver si la gente se dejaba llevar por la bebida espiritual.

Mientras Primera Hora hablaba con el pintoresco vendedor, otra artesana le aseguró que el bayamonés “está vendiendo un producto bueno”, a lo que el vendedor aprovechó para mostrar su arsenal y compartir la cultura detrás de su producto.

Don “Pitocorre”. ( Primera Hora )

Pitocorre, además, enfatizó que, más allá de vender su elixir, su intención de llegar a la Feria es, simplemente, una forma más de disfrutar la tradición que se da en el municipio por más de tres décadas.

“Yo antes estaba caminando por ahí, vendiendo todo, ahora, yo montó algo, pero me acerco a la tarima, escucho la música, porque lo siento. No me voy a mover así ya porque me da la gana”, expuso.

El espectáculo cultural continuará esta noche con la presentación de otros artistas como Norberto Vélez, Pink Pablo, Clarent, Yan Block y De la Rose.