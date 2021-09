El comediante Francis Rosas volverá a retar su capacidad de aguante, cuando deje que sus “panas”, Alejandro Gil, Danilo Beauchamp, Jorge Pabón “el Molusco” y el personaje “Yoyo Ferrán”, lo vacilen frente al público que asista al show “#FreeFrancis” con motivo a la celebración de sus 40 años. Como maestra de ceremonia, estará la locutora e influencer Pamela Noa, quien desde su rol también podrá pegarle los “vellones” que quiera.

Es el formato conocido en la comedia como roast, en el que unos invitados, básicamente, hacen fiesta con la figura principal, revelando interioridades, burlándose o cuestionándole aspectos de su vida. En este caso, será otra muestra de la capacidad de aguante del comediante, tal como lo hizo en el pasado mientras era blanco de múltiples comentarios en las redes sociales por los piropos del trapero Bad Bunny a su ahora exesposa, Natalia Rivera.

Esa etapa, dijo, la superó, pero no niega que en ocasiones fue una tolerancia fingida.

“Vuelvo y admito que fue un momento que a veces uno decía, ‘No me molesta’, pero había una llaguita, que era como que, ‘Si esto parara ya’, pero seguía y seguía y no me quedó de otra”, comentó, asegurando poco después que continúa soltero.

“Estoy más concentrado en mi trabajo que el cará. No estoy con nadie; que si me gustaría estar con alguien, también es relativo, porque estoy bien enfocado en el work, pero si apareciera alguien, que diga, ‘Anda pal’ sirete’, pues claro’”.

Rosas escogió celebrar sus cuatro décadas de esta forma, porque cada uno de los invitados goza de su confianza, o tienen suficiente contenido para darle vida a lo que puede considerarse un ejercicio de resistencia, dentro de un marco cómico. Asegura que, aunque cada uno tendrá un libreto, él no lo conoce.

“Cada uno va a tener un turno, me va a pegar el vellón de la vida, y yo me quedaré callaíto, me reiré, o moriré de la vergüenza”, adelantó del espectáculo que presenta Raymond Gerena para Casa Productora.

A Danilo Beauchamp y Alejandro Gil los escogió por la relación de amistad que los une por años. “Se han convertido en hermanitos de verdad, y en otras ocasiones nos hemos pegado vellones y es una risa garantizada, además que el delivery de ellos en teatro, donde sea, es muy bueno”.

Con Pamela Noa se cumplirá un anhelo propio de verla trabajar fuera de la cabina de radio. “Cuando la escucho en radio me quedo con ganas de verla haciendo otras cosas y esta es una oportunidad. Sé que va a hacer un excelente trabajo y a la hora de pegar vellones, ella es muy buena”.

Con “El Molusco” y Robert “Fantacuca” aún está compartiendo en el teatro en otro show de comedia, “Trapos sucios”. “Son muy buenos, hacen reír y la gente los quiere mucho también”.

A este grupo se sumarán dos invitados cuyas identidades no se revelarán hasta el 18 de septiembre, a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Rosas confesó sentirse 90% complacido con lo alcanzado hasta esta etapa de su vida, tanto en el plano personal como profesional.

“Tenía un montón de metas que durante mi trayectoria las fui cumpliendo, hacer películas, protagonizar obras de teatro, hacer stand ups, hacer tours, ir a Estados Unidos a llevar la comedia, pero ahora puedo decir que estoy a un 90% de todo lo que quiero realizar, porque hay cosas con las que me quedé con las ganas”, manifestó en referencia a continuar trabajando en el cine.

Tres momentos puntuales de su trayectoria que atesora son: el primer show de stand-up comedy, “Francis en descontrol”, la participación en la película “Imprisoned” y la primera aparición en televisión en el 2001, en un programa Raymond Arrieta.

El programa que marcará su entrada formal a TeleOnce, tras su repentina salida de las producciones de Gilda Santini y Emmanuel “Sunshine” Logroño en Wapa TV, está proyectado para el mes de octubre.

“Han habido programas de variedades en Puerto Rico, desde ‘Anda pal’ cará', el mismo ‘No te duermas’, pero este es un concepto, me atrevo decir, diferente. Claro está, la rueda está inventada, pero dándole el toque que nosotros tenemos acá”.

Esta vez la teleaudiencia lo verá en función de presentador, además de las intervenciones que haga en pasos de comedia. Lo respalda en este proyecto, José Luis Vázquez Coriano “Pitbull”, quien lo audicionó para el show de Arrieta hace 20 años. Ambos fundaron la firma Rosas N’ Pitbull Entertainment.

“Siento que estoy más preparado, más seguro. Quizás si esta oportunidad se hubiese dado 10 años atrás, la hubiese aprovechado, hubiese dado el máximo posible, pero cada año uno aprende algo”, expuso sin revelar detalles específicos del nuevo proyecto.

¿Te sentiste limitado, a nivel artístico, en algún momento? Sí y no. No, porque las propuestas que daba, se desarrollaban. Sí, porque quizás quería hacer más cosas. Pero siempre quería que me consideraran para otras cosas.

Dice estar listo para “lo que venga”

Sobre si cuenta con el respaldo de TeleOnce en el proceso legal que enfrenta, luego que sus anteriores jefes, bajo las firmas Producciones Sanco Inc. y Miranda LS Inc., presentaron una demanda en su contra por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios e interferencia contractual, respondió en la afirmativa.

“Cien por ciento”, fueron las palabras precisas.

“Es algo que, definitivamente, no quisiera que estuviera pasando. Me toca enfrentarlo, me toca aceptar lo que venga, enfrentar lo que venga, celebrar, si hay que celebrar, pero con miras a seguir trabajando. Pase lo que pase, que yo pueda seguir trabajando, haciendo lo que me gusta y dar empleo a la gente que también le apasiona lo que hace o lo que yo hago”, expuso sin poder hablar aspectos particulares del proceso.

Compartió la inquietud por el tiempo que pueda extenderse este proceso en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan y reiteró su deseo de poder continuar trabajando.

¿Hay espacio para negociar? “No sé. Los abogados no sé si están con esas miras, pero todo lo que ellos propongan, son unos mega profesionales, confío mucho en ellos, así que van a trabajar por el bien de todos”.