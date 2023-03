La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH), en colaboración con la organización cultural Beta-Local, anuncia el lanzamiento del libro “Habitar lo imposible: danza y experimentación en Puerto Rico”, ideado y editado por la profesora y crítica de danza Susan Homar y por la artista y coreógrafa nibia pastrana santiago (lo escribe en minúscula).

Con un diseño vanguardista a cargo de Alberto Rigau, esta publicación -con la que se estrena la Editorial Beta–Local- estudia cuatro décadas de exploraciones experimentales en la danza puertorriqueña desde diferentes perspectivas: las de artistas independientes que conforman esta comunidad y las de estudiosos de diferentes campos que desarrollan distintos acercamientos analíticos y maneras de escribir sobre la danza.

A lo largo de una colección de ensayos, enunciados de artistas y entrevistas, el libro propone maneras alternas de mirar y de analizar el desarrollo y las contribuciones de la experimentación en la danza como práctica sostenida que siempre ha incorporado asuntos de género, sexualidad, raza y de nuestra situación colonial. Es, además, la primera vez que una publicación en Puerto Rico examina y analiza un aspecto radicalmente innovador del ecosistema de la danza.

“Esta es la culminación de un proyecto de siete años motivado por el deseo de reconocer, historiar, analizar y divulgar el movimiento de la danza y la experimentación en Puerto Rico”, explicó Susan Homar sobre este texto que se hizo a dos voces y cuatro manos.

La publicación está dirigida a un público amplio y diverso, según destacó nibia pastrana santiago. “Queríamos producir un libro inter y transdisciplinario que evidenciara las maneras de conocer y apreciar esta danza, este arte, y de correlacionarlo con la realidad cotidiana, con otras formas artísticas, con reflexiones políticas de muchos tipos. Por eso hay ensayos, enunciados artísticos, entrevistas con las ‘maestras’ y una sección bibliográfica y de centros de investigación”, agregó la coreógrafa y bailarina en referencia al texto que reconoce a las fundadoras de la danza experimental en el país (Petra Bravo, Merián Soto, Myrna Renaud, Awilda Sterling Duprey y Viveca Vázquez), así como a los/las/les artistas que le han sucedido.

Sonya Canetti Mirabal, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, ahora Humanidades Puerto Rico, expresó que es un inmenso honor presentar este libro que viene a ocupar un espacio vital dentro del quehacer artístico, cultural y humanístico de nuestro país. “Me uno a la celebración de este lanzamiento y reafirmo el compromiso de Humanidades Puerto Rico con seguir acompañando los esfuerzos para que este libro, que nos han regalado Susan Homar y nibia pastrana, llegue a todos los que deban y quieran leerlo. ‘Habitar lo imposible’ es un libro brillante, riguroso, importante y pertinente como texto; es hermosísimo como libro objeto”, compartió Canetti Mirabal, quien aplaudió la fuerza y persistencia de sus editoras, así como de toda la comunidad creativa, en llevar a cabo este proyecto.

La publicación incluye fotografías e imágenes de archivo, así como reproducciones de programas, afiches, partituras, carteles y hojas sueltas que enriquecen la lectura del texto, que cuenta con un diseño igualmente experimental. “Tener un libro con un diseño tan afín, tan bien pensado, tan hermoso es otro orgullo, gracias al trabajo comprometido de Alberto Rigau, que se propuso entender este segmento de la danza en Puerto Rico y provocar con un diseño igualmente ‘experimental’ y a la vez agradable y fácil de leer, como nos han comentado varies amigues y colegas”, dijo Homar.

Las editoras anunciaron en la presentación oficial del libro –que se llevó a cabo el pasado 4 de marzo en el Teatro Julia de Burgos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras— que el proyecto contará con una versión en inglés que saldrá en noviembre bajo la prestigiosa editorial University of Michigan Press. Se publicará en carpeta dura, carpeta suave, libro electrónico y en la plataforma Fulcrum, reconocida por su capacidad de divulgación y accesibilidad para usuarios con diversidad funcional. Esa versión en inglés, titulada “Inhabiting the Impossible: Dance and Experimentation in Puerto Rico”, acaba de ser seleccionada por la colección Studies in Dance: Theories and Practices, de la Asociación de Estudios de la Danza, una organización internacional, como su publicación del año 2023.

“Habitar lo imposible: danza y experimentación en Puerto Rico” puede conseguirse a partir de abril en la sede de Humanidades Puerto Rico, en el tercer piso del Cuartel de Ballajá. Para coordinar el recogido del libro debe llamar al (787) 721-2087 o vía correo electrónico en fphpr@fphpr.org. También pueden adquirirlo a través de la página de Beta—Local betalocal.org. Esta publicación fue posible gracias a una subvención de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y al apoyo importante de la Mellon Foundation a través de Beta–Local.