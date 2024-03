Tras una exitosa presentación en el Coca Cola Music Hall, el popular comediante Gaby Alicea, que ha cautivado a miles a través de sus ocurrencias en las redes sociales, llega con su stand-up “El boricua es otra cosa”, pautado para el próximo 6 de abril en el Complejo Ferial de Puerto Rico, en Ponce, el cual se transformará para garantizar que las personas puedan disfrutar del espectáculo con una buena visibilidad y vivan una experiencia lo más parecida posible a la de estar en un teatro.

Reconocido por su gran talento y creatividad al momento de describir a la cultura puertorriqueña con su ingeniosa sátira, ahora Gaby Alicea presenta un evento único en el que separará a la figura del puertorriqueño de la de un verdadero boricua, para cautivar a todo el público del sur de la Isla.

“¿Eres Puertorriqueño o eres Boricua? Porque ser puertorriqueño y ser boricua no es lo mismo”, expone el comediante como punto de partida de este stand-up, según se detalla en el comunicado de prensa. Se trata de la primera visita de Gaby Alicea al sur de la Isla, por lo que promete una noche de risas y cultura, para un público sediento de espectáculos familiares en esta zona de la Isla.

“‘El boricua es otra cosa’ es un espectáculo de comedia familiar donde voy a compartir con todo mi público mi teoría de por qué ser puertorriqueño y ser boricua no es lo mismo. Y quienes no sepan o tengan una idea de a qué me refiero tienen que estar allí para descubrir a cuál de los dos bandos pertenece”, expuso por escrito el artista, quien ha llevado su comedia con éxito por diversas ciudades.

También reconocido por sus personajes ‘Boricuita’, ‘Mami’ y ‘Don Seferino’, Gaby Alicea ya ha recorrido exitosamente por los pasados 17 años múltiples escenarios y en cada uno ha conquistado a multitudes con su comedia familiar.

En el 2022 comenzó la gira por Estados Unidos, con exitosas presentaciones en Florida, New York, Connecticut, Chicago, Texas, Pennsilvania y New Jersey, entre otras ciudades donde miles de personas han disfrutado de este show. Actualmente continúa con la gira en Estados Unidos, pero hará una parada especial, para traer este stand-up a su público puertorriqueño.

Los boletos para este están disponibles a través de Ticketera.com y su plataforma gabyalicea.com.