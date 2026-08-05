La veterana actriz Georgina Borri está más que lista para regresar al formato íntimo del café teatro y celebrar cinco décadas de trayectoria artística y solidaridad con el espectáculo “Las Georgies”, que subirá a escena del 28 al 30 de agosto en el Moneró Café, Teatro & Bar.

La artista compartió con Primera Hora detalles de la pieza inspirada en el concepto de “Las Bohemias”, que la unió en 1983 a Sharon Riley, Claribel Medina, Adrienne Galler, Zoraida Santiago, Coqui Santiago y Giselle Solís en el espectáculo “Concierto de vellonera”, que trascendió lo profesional para convertirse en un espacio de apoyo mutuo, solidaridad y creatividad.

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“Es muy emotivo regresar a espacios como éste con ‘Las Georgies’, porque así nacieron ellas, del café teatro”, compartió la reconocida artista sobre la pieza que rinde homenaje a la época de auge de espacios como Tony’s Place, La Tea y The Place en San Juan.

Borri afirmó que aunque todavía no ha presenciado los ensayos de lo que la productora Leru Díaz está preparando junto a un nutrido grupo de artistas (Aidita Encarnación, Daniela Santos, Kisha Tikina Burgos, Laura Isabel Cabrera, Yamaris Latorre, Yeidimar Ramos y JJ Pérez Velázquez), se enteró de que el proceso ha sido bien similar al que vivió con sus amigas hace cuatro décadas.

“Todos están pasando por momentos similares a los que viví en los comienzos de mi carrera, como esos días donde sale esa pregunta: ‘¿esto gustará?’, y otros donde dicen que todo lo que haces va a gustar mucho”, enfatizó.

“Aquí será una canción tras otra. Aquí no se habla. Será todo tan espontáneo que ninguna función es igual, nunca. Lo que tenemos claro es el personaje de cada una; tendrán una selección de canciones que, en el orden que están, te cuentan una historia respaldadas por un trabajo de actuación”, explicó quien se ha destacado tanto en el teatro como en filmes de la talla de “Maldeamores” (Carlos Ruiz Ruiz y Mariem Pérez Riera), “Che” (Steven Soderbergh), “Perfume de Gardenia” (Macha Colón) y “La pecera” (Glorimar Marrero).

Georgina Borri llega al Moneró Café, Teatro & Bar para celebrar cinco décadas de trayectoria y solidaridad desde los escenarios. ( Suministrada / Wilfred Omar Pérez )

Para Díaz, liderar esta propuesta junto al conjunto musical compuesto por la pianista Daniela Santos, la guitarrista Estefania “Fana” Pizzi y la percusionista Nubia Marina García, ha sido una combinación de emociones que van desde el nerviosismo hasta la euforia de trabajar desde la hermandad.

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“Tengo que decirte que nos estamos divirtiendo un montón... O sea, estos ensayos son superricos. En los primeros que tuvimos aquí en el Moneró, cuando estábamos experimentando con algunas de las canciones, nos llamaba la atención reconocer nuestras voces al escucharnos y decir: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Esa soy yo?’. Y de momento escuchabas a una decir: ‘¡Ay, qué vergüenza! Fui yo la que desafiné’. Pero en el proceso seguimos aprendiendo; de lo que fueron los primeros ensayos a cómo ha ido evolucionando el show hay un gran paso. Todavía nos falta, pero ahí vamos”, sostuvo la productora.

El valor del café teatro

Para Borri, volver al café teatro no responde únicamente a la nostalgia, sino también al deseo de rescatar un espacio de cercanía directa con el público que considera fundamental tras sus más de 50 años de carrera.

“Hay una diferencia de los café teatros de aquella época a los de hoy día. Era mucho más recogido, más reducido. No había mucha distancia entre público y actores, era más íntimo”, recordó la actriz. “Existen en los artistas unas nostalgias, unas cosas que extrañan. Era muy lindo porque el contacto con el público es más personal. Y eso no se debe olvidar. Ningún tipo de escenario se debe olvidar”, añadió.

La veterana intérprete también resaltó que ver a una nueva generación de actrices asumir el desafío de reinterpretar la propuesta original sin haber visto el espectáculo de los años 80 ha sido gratificante.

“Lo primero que más me asombra es que ellas nunca vieron ese espectáculo de nosotras. Ellas van a hacer lo que entienden que deben hacer. Y ya es otra versión por completo, otro estilo, y eso es maravilloso para mí”, afirmó.

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En “arroz y habichuelas”

Borri no es ajena a eso de conectar con audiencias más jóvenes. Recientemente se ha convertido en la “abuela cibernética” con las cápsulas “En arroz y habichuelas” para Walmart Puerto Rico.

En ellas ha compartido, de forma coloquial y pueblerina, las reglas y fundamentos detrás de deportes como el fútbol americano (para el Super Bowl LX) y el soccer (para el Mundial de la FIFA 2026).

“Yo de deportes no sé nada. Pero la gente se acercaba a mí y me agradecía diciendo: ‘¡Qué mucho aprendí con usted del fútbol!’. Y yo: ‘¡Ah! Y lo poco que sé todavía’ ”, dijo entre risas.

La artista tampoco imaginó que este proyecto fuera a tener un alcance masivo —las cápsulas sobrepasan a nivel cibernético el millón de reproducciones— ni que la integrara de forma tan orgánica a una generación distinta de boricuas.

“Me siento bien orgullosa de su éxito porque me siento como parte de ellos o ellos me han hecho sentir así. ¡La pasamos muy bien en la filmación! A la que hizo de mi nieta y a la que hizo de mi amiga las conocí ese mismo día y no nos hemos vuelto a ver, pero fue automático: hicimos ‘click’ y todo funcionó”.

Con esta iniciativa reciente, la actriz reafirmó que el secreto de mantenerse vigente estriba en fomentar el intercambio generacional y mantenerse como una estudiante constante.

“Yo he hecho comerciales, pero no tantos. Tuve un buen escritor al lado mío. Cuando tienes algo bien escrito y lo puedes entender como actriz, eso vale. Trabajar con jóvenes es sentirse joven, definitivamente. Eso es lo más importante”, expresó.

Los boletos para “Las Georgies” están a la venta a través de Ticketera.