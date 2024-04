Cuando Raymond Arrieta comenzó a probarse en el stand up comedy la mejor forma de promoverse era el clásico “boba en boca”. Repartía hojas sueltas en la universidad y quien lo había visto, lo recomendaba y así fue reuniendo gente hasta conseguir madurar en ese género.

Hoy día solo necesitaría un celular y por ahí quizás hubieran nacido la mayoría de sus personajes.

“Todo ha cambiado”, reflexionó el artista antes de mostrar una opinión de apertura sobre los personajes -algunos con talento y otros no tanto- que surgen a través de las redes sociales y que el público los acoge como si fueran intérpretes con formación artística.

“Hay espacio para todos”, dijo Arrieta a poco más de dos semanas del estreno de su nuevo show de stand up comedy “Como anoche”, que presentará en el Centro de Bellas Artes en Caguas y en el Teatro Yagüez. “Yo empecé en el café teatro, no habían redes sociales. Yo me anunciaba con hojas sueltas por la universidad y de lo que la gente hablaba, se iba llenando. Ahora tienen la facilidad de tener las redes sociales y llegan más fácil a mucha gente. Pero hay para todos. Les deseo bien y suerte. Yo tengo un estilo, cada cual tiene un estilo y eso se respeta. No puedo luchar contra eso”, expuso.

A diferencia de la comedia que realiza a través de la televisión, Arrieta disfruta del stand up la oportunidad de proyectarse tal cual es. “Cuando estás haciendo un personaje, eres otro. ‘Octavio’, de ‘Guaragüao Security’ es otro, no soy yo. ‘Carlos Pende Jiménez’ a veces pienso que soy yo, cuando llego a casa, pero estás caracterizando. Cuando estás en un stand up, soy yo mismo”.

Arrieta promete un espectáculo diverso, que incluirá temas y situaciones personales y otras que son parte de la cotidianidad puertorriqueña. El furor por la competencia “La casa de los famosos”, por ejemplo, será parte del contenido con el que comenzará su rutina de comedia. De ahí irá uniendo otros como serán las compras por Internet, los viajes familiares, el matrimonio, cómo la mujer y el hombre manejan los celos, la convivencia con su mascota “Mía”; las mascotas versus los niños y la realidad de que todavía no llega a los 60 años.

“Del sexo voy a hablar también, pero de las bolsas de compras cuando vas al supermercado o vas a la farmacia, creo que ahí hay algo bien interesante y original”, agregó el anfitrión del programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo), próximo a celebrar 10 años en la pantalla.

En esta ocasión no incluirá imitaciones de cantantes, pero se acompañará de tres de sus personajes más populares. “‘El Primo’ abre el espectáculo; ‘Plinia’, que es la lleva y trae; y ‘Trompetilla’, que regresa luego del retiro. Y lo interesante es cómo los convenzo para que lleguen allí”, compartió sobre la producción, cuyo libreto trabaja conjuntamente con el actor y libretista Mikephillippe Oliveros.

“Como anoche” tendrá funciones los días 10, 11 y 18 de mayo, a las 8:30 pm, en el Centro de Bellas Artes en Caguas, y el 15 de junio en el Teatro Yagüez en Mayagüez. Los boletos están a la venta en Prticket.

Hará un evento a beneficio del Hospital Oncológico

Raymond Arrieta culminó en junio del 2023 un ciclo de 15 años caminando por Puerto Rico a beneficio de los pacientes que reciben tratamientos en el Hospital Oncologico en el Centro Médico en Río Piedras.

Durante todo ese tiempo se ha comprometido a continuar cooperando de una u otra forma para continuar allegando fondos. Este año se dispone a realizar un evento que apenas el productor Tony Mojena comienza a idear.

“Será un único evento. Lo encontré bien interesante, y hay un sacrificio dentro de todo esto, y lo importante es recoger ese dinero para el hospital Oncológico, así que viene algo por fin. Va a estar bien chévere”, comentó sin más detalles.

Luego, tal vez complazca un deseo personal para también seguir sumando a su compromiso con los pacientes de cáncer como la ha hecho bajo el lema “Da vida”.