“No soy suficiente... no me gusta cómo me veo... no soy ‘cool’... nunca seré atractivo”.

Estas son algunas expresiones que se pueden escuchar de algunos de los adolescentes, que más allá de empezar a sentir los primeros pasos de la adultez, enfrentan una etapa crucia donde su físico, salud mental, integridad emocional y entorno social experimentan transformaciones que podrían definir la trayectoria de su vida, ya sea para bien o mal.

En marzo de 1989, el director Michael Lehmann decidió darle color a esta fase de crecimiento con “Heathers”, un filme de humor negro que relata la historia de Veronica Sawyer, quien intenta sobrevivir la escuela superior ante la presencia de un trío de amigas elitistas que comparten el mismo nombre y la misma popularidad con la ayuda de su compañero de clases, JD.

Las "Heathers" se impondrán en esta obra basada en la película dirigida por Michael Lehmann. ( Suministrada )

A pesar de no haber rendido fruto en las taquillas, esta producción protagonizada por los actores Winona Ryder y Christian Slater se convirtió en una de las obras cinematográficas más definitivas de los 1980 y, próximamente, un marco de referencia para la cultura popular moderna.

Ahora, una treintena de alumnos del Taller Artístico de Caguas llevará la icónica película a las tablas boricuas en un musical que promete hacer reír y reflexionar sobre los retos de la adolescencia el próximo 2 y 3 de febrero en el Teatro Municipal de Cayey.

“‘Heathers’ son las primeras chicas malas de ‘high school’, y sin ‘Heathers’, no existiría ‘Mean Girls’”, expresó Félix José Colón, director de la obra teatral basada en el musical que presentaron los dramaturgos Kevin Murphy y Laurence O’Keefe en Los Ángeles para el 2010, y que llegó a presentarse “off-Broadway” a partir del 2014.

La puesta en escena que se celebrará en la “Ciudad de las brumas” contará con dos elencos que le darán vida tanto a la joven melancólica y su siniestro amigo, las chicas megapopulares y Martha Dunnstock, una tímida alumna que sufre de numerosos incidentes de bullying por su apariencia física. Los actores Ivanna Colón (Veronica), Janvier Flores (JD), Claudette Mendoza (Heather Chandler), Alana Santa (Heather McNamara), Fátima Milán (Heather Duke) y Andrea Santiago (Martha Dunnstock) se encargarán de la apertura de esta presentación musical,

Mientras tanto, el cierre contará con la participación de los histriones Rocío Bonilla (Veronica), Carlos Alvalle (JD), Isbelle Muñiz (Heather Chandler), y Raven Meléndez (Martha Dunnstock), mientras que Claudette Mendoza interpretará a Heather McNamara y Fátima Milán regresa como Heather Duke en la última función.

Según el director de la obra, la determinación se dio para darle oportunidad a una mayor cantidad de integrantes del taller que, en los últimos cinco años, se han dado a conocer por sus adaptaciones teatrales de “Hairspray”, “Into the Woods”, “Frozen Jr.” y “High School Musical”.

“Todas estas problemáticas que impactan a los jóvenes en cualquiera de las épocas, sea en los 80, la década de los 90, o hasta la actualidad, pues ‘Heathers’ las toma como una crítica social desde la música y baile, pero con mucho humor. Así que, aunque esta trata temas que son un poco crudos y fuertes, está montado artísticamente para el disfrute de la familia, como niños, jóvenes y adultos”, expresó el director artístico.

Colón indicó que uno de los temas más fundamentales de esta pieza será el suicidio, que se manifiesta en varias escenas, desde las muertes de ciertos antagonistas hasta el intento de privarse la vida de otros personajes tras sentirse abrumados por no cumplir con las expectativas inalcanzables que la sociedad impone.

Actrices del Taller Artístico de Caguas le darán vida a las "chicas malas" en el musical que se presentará en Cayey. ( Suministrada )

“Esta obra si trabaja mucho con el humor en estos temas, pero el final toca el mensaje de lo que es la prevención del suicidio, que nunca estamos solos, que estamos todos unos para los otros”, explicó Colón, asegurando que los miembros del elenco han participado de talleres y conversatorios donde se expuso estos problemas sociales y sus implicaciones en la salud física y mental del inidividuo.

Además, este expuso que la presentación será apta tanto para adultos como el público escolar dado que se modificaron ciertas expresiones explícitas tanto en el libreto, como en los temas musicales.

“Aunque no lo hablemos tanto, en Puerto Rico, los jovenes han estado sufriendo altos niveles de ansiedad, depresión y pensamientos suicidades, especialmente despúes de la pandemia del COVID-19, y cada vez esas cifras suben más”, opinó el líder de la agrupación responsable de llevar a los escenarios adaptaciones teatrales de filmes como “Hairspray”, “Into the Woods”, “High School Musical” y “Frozen Jr.”

Los boletos para “Heathers: The Musical” están disponibles en la página oficial de Ticketera. Para más información, favor de comunicarse al 787-318-2739 o escribir al correo electrónico tallerartisticocaguas@gmail.com.

Si usted o alguien que conoce requiere consejería en medio de una crisis, apoyo emocional o ha presentado comportamientos que puedan conducir a privarse de la vida, llame de inmediato a la Línea PAS para obtener apoyo y ayuda psicológica, al teléfono 1-800-981-0023 o al 9-8-8.