Listo para llevar un poco de nostalgia e irreverencia a las tablas.

Así está el actor Héctor Méndez, quien tocará tierra boricua nuevamente con su próximo espectáculo “... Y Que Se Joda, el Stand-Up Comedy”.

El artista, conocido por proyectos como “Ay Bendito que Puerto Rico” y la sátira “Picada de Mujer”, regresa a la Isla del Encanto con una gira de presentaciones que arranca en la Sala Experimental Carlos Marichal en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde ya cuenta con cuatro funciones completamente vendidas del 10 al 12 de abril. Pero el boricua no se quedará en el área metro, ya que llevará el “show” al Hilton Ponce Golf and Casino Resort y el Teatro Yagüez el 17 y 19 de abril, respectivamente.

Méndes también esta pautado para visitar las ciudades de Orlando y Tampa, así como otros rincones de Estados Unidos con su puesta en escena que explora diversos temas, como ser parte de la generación X, la diferencia de las madres latinas y las americanas, la crianza en los años ochenta, Miss Universe.

También hablará sobre la comparación que le hacen con el legendario comediante Luis Raúl, ser parte de la comunidad LGBTTQ a los cincuenta, y hasta Bad Bunny en sus futuras presentaciones.

Los boletos para estas funciones ya están disponibles en Ticketera (para Puerto Rico) y Pietix (en Orlando y Tampa).