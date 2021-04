La industria del cannabis medicinal está trending y aunque aún existe cierto prejuicio hacia quienes lo utilizan, no ha dejado de crecer. Al contrario, cada vez se presenta en el mercado de formas más creativas y atractivas para las personas en general.

En el caso de las hermanas “Belén” y “Verónica”, interpretadas por Lourdes Quiñones e Isel Rodríguez, del colectivo de comedia Teatro Breve, ellas ofrecerán este domingo, 11 de abril, a las 8:00 p.m., un jangueo que se podrá disfrutar de forma presencial o virtual para celebrar las bondades del cannabis, en especial, cómo les ha servido a ellas en este proceso de la pandemia.

“Cannareza”, nombre dado al retiro gozoso que presentarán, se dará en vivo desde El Bastión, en el Viejo San Juan.

“Es un momento meditativo, porque sabemos que la pandemia nos ha puesto a mirarnos por dentro y lo hemos hecho de manera individual, pero queremos hacerlo de manera colectiva y que la gente salga un poco del clóset, porque el cannabis todavía tiene un mal estigma, hay mala reputación, y quisiéramos que las personas se sientan cómodas y que haya un espacio de sentirse que hay otras personas que lo hacen”, anticipó la hermana “Belén” (Quiñones).

La reflexión propuesta se dará a través de cánticos espirituales con base de reggae, bendición comunitaria del cannabis y lo que cada una desea compartir desde la alegría y el amor que promulgan en su Ministerio de Títeres.

Estas hermanas comenzaron a delinear su misión a partir de la obra “Un milagro en Rexville”, que presentó Teatro Breve en el 2017. Para entonces eran solo una dupla a la que poco a poco le dieron identidad, y ahora se presentan con un acento importado de España, admitiendo haber sido expulsadas de la iglesia por su creencia en los valores del cannabis.

“El que no quiera fumar, que no fume, pero que no le digan a los demás que no lo hagan. No se ha visto ningún tiroteo’ ni ninguna masacre a causa de alguien que esté arrebatao’”, advirtió la monja “Verónica”.

Los votos de castidad y humildad, sin embargo, los conservan.

“Uno se puede manifestar amor hacia una misma, eso no nos lo negamos”, aseguró “Belén”.

Hay monjas y monjes en todas las religiones, es una manera de vivir y nos gusta esta manera de vivir, porque nos podemos dedicar a una misión mucho más concentrada y podemos llegar a muchas más personas y vivimos contentas” - Hermana "Belén", interpretada por Lourdes Quiñones

De dónde obtienen el dinero para mantener su respectivas dosis es algo que guardan cual voto de silencio.

Entusiasmadas con la vuelta al teatro

La orden ejecutiva vigente permite el 30% de capacidad de las salas de teatro, no obstante, esa cantidad será suficiente para que estas talentosas mujeres vuelvan a experimentar la respuesta inmediata del público que tanto nutro su trabajo artístico sobre el escenario.

“Tener el público ahí nos ilusiona mucho. A nosotras dos nos hace mucha falta tener el feedback (retroalimentación) inmediato. Es lo que nos deja saber en el momento si esto está funcionando”, destacó Isel.

Saber que pronto se dará ese reencuentro con el público hizo que Lourdes volviera a inventar elementos que las complementen en escena, lo que le dio otra vez esa sensación del ajoro al que se vivía previo a la pandemia.

“Hay una alegría anticipatoria. Estuve amanecida cosiendo y me levanté molía, y venía por ahí, ‘Ay, sí, esto mismo, el embeleco que nos encanta, el vestuario, la utilería...’”, compartió.

“Cannareza”, cuyos boletos se adquieren a través de la página https://teatrobreve.com/cartelera, será un buen termómetro para el colectivo medir la respuesta del público, tanto de forma presencial como virtual, una combinación que buscan mantener post-pandemia por medio de la plataforma Canal Breve. En esta producen contenidos exclusivos para sus suscriptores y logran alcanzar a la diáspora puertorriqueña que conoce el trabajo que realizan.