La puesta en escena del esperado regreso de la comedia “Los García” continúya sumando nuevos integrantes al anunciarse ahora la participación estelar del cantautor puertorriqueño, Hermes Croatto.

El intérprete de “Borikén” realizará su debut en el teatro de la mano del productor Rafo Muñiz quien volverá a escena en su personaje de “Godofredo”, acompañado de Alexandra Fuentes como su esposa “Ginny”, Edgardo Rubio como “Junito” y William Gracia como “Don Pepín”. La integración de Hermes Croatto al elenco principal llega con el anuncio de la apertura de una quinta función el domingo, 9 de octubre, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Algo que muchos no saben de mí es que de niño hice teatro junto a mi mamá. Por lo que me emociona mucho el volver a las tablas de la mano de un elenco compuesto por grandes artistas puertorriqueños a quienes admiro. Estoy emocionado de que el público me vea en esta otra faceta y sobre todo porque es en una obra tan especial como lo son ‘Los García’, una institución de la televisión puertorriqueña. Agradezco a mi hermanita Alexandra Fuentes por la invitación y el empujón para zumbarme de pecho”, expresó el artista.

Croatto, quien también se encuentra preparándose para sus conciertos en San Juan y Mayagüez el próximo mes de octubre, abrirá un espacio a su carrera de cantautor para unirse a esta comedia teatral en un divertido y moderno personaje que con su llegada traerá uno que otro “problemita” a la familia.

“Continuamos dándole forma y trabajando para este divertido proyecto que sabemos será uno muy especial para el público de ‘Los García’, como parte de la celebración del centenario del queridísimo y siempre recordado, Don Tommy Muñiz. Nos honra que figuras grandes e importantes, talentos puertorriqueños como Hermes Croatto, se unan a nuestro elenco porque con su talento y experiencia van a enriquecer aún más esta obra que con tanto cariño estamos trabajando”, detalló, por su parte, Alexandra Fuentes, productora de la pieza teatral.

Los boletos para las funciones del 30 de septiembre, y 1, 2, 8 y 9 de octubre están disponibles ya en https://ticketera.com/losgarcia/.