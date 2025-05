El amor por la actuación lo tiene claro desde que era una niña. La dinámica de estar en un escenario no le resulta ajena, por eso la abraza con gran naturalidad en sus esfuerzos por labrar su propio camino.

Bianca Morales Rivera se llena de regocijo al hablar de cuánto disfruta adentrarse en la piel de los personajes para darles, con la mayor confianza, identidad y credibilidad con su talento. “Desde chiquita, me acuerdo, sin ningunos nervios”, afirmó con seguridad y una amplia sonrisa en presencia del actor y libretista Miguel Morales, su padre. La joven participará en el musical “Fame Jr.”, que se presentará el próximo 24 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas (CBAC) como parte de su curso en Fragoso Performing Arts Studio, de la actriz Norwill Fragoso.

Para Miguel Morales, no es una sorpresa la inclinación que siente su hija por las artes escénicas. “Yo creo que el criarse en el medio le da una confianza que no se tendría de no estar allí. Entonces, al conocer cómo funciona, ver cómo es, ver el proceso, ver cómo es el corre y corre, ver cómo es el día a día, ver cómo se interactúa y todo, uno se siente un poquito más seguro”, analizó el talento de “Raymond y sus amigos” (Telemundo).

La puesta en escena le permitirá también a Bianca manifestar en un mismo escenario su amor por cantar y por el baile. Se trata de la segunda vez que participa en un musical. Su debut fue con “Big”, que realizó en 2018, cuando todavía cursaba grados escolares. La experiencia llena de orgullo a Miguel Morales. “Eso para mí fue sorpresa porque cuando me enteré, ya ella estaba ensayándolo y todo. Hicieron un ‘casting’ en la escuela. Ella no dijo nada. Hizo el ‘casting’ y la cogieron, le dieron el papel y todo, y me dice ‘mira, estoy ensayando para esto’”, relató con cierto asombro ante la noticia. “Y lo retante de ese musical es que iban a hacer todo allí en vivo. Iban a cantar todos. No había pistas ni nada. Quedó brutal”, relató con admiración. “Bien contento y apoyándola en todo porque es un proyecto bien bonito”.

El artista, quien admira la proyección vocal de su retoño, bromeó sobre de quién lo heredó. “No… Yo creo que esa parte… Yo canto. No es que tengo voz, es que canto (ríe)”. Su hija de inmediato expuso que, además de actuar, el amor por el baile lo derivó de él. “Papi le metía al ‘electro boogie’”, rememoró con emoción. El también productor confesó que bailar lo aprendió desde su niñez. “Es que mi mamá era bailarina. Aprendí a bailar de todo. Mami nos enseñó a bailar hasta guaguancó. Nos enseñó de todo. Por parte de mami a mí siempre me ha gustado el baile, y eso ella lo heredó, porque baila brutal”.

Como lección valiosa, le inculcó desde niña abrazar todo el aprendizaje de los expertos con los que interactuaba en el campo actoral. “Siempre le decía ‘sé siempre como una esponja, absorbe todo lo que te digan porque cada consejo es maravilloso, es de personas que han pasado por eso, que lo han vivido y que son exitosos, aprende de esa gente, que ellos son los que te van a llevar’”, dijo el actor.

Bianca confesó que prepararse en la mayor medida a nivel profesional es otro de los consejos en los que más le ha insistido su padre. “Él me dijo desde bien chiquita, ‘sé una esponja, aprende de todo porque, literalmente, vas a estar haciendo de todo’. Yo he estado ‘behind the scenes’ (tras bastidores), he estado frente a cámara, he estado en el escenario, atrás en las bambalinas, haciendo maquillaje, de todo”.

Trabajar en equipo es otra de las mayores enseñanzas que le ha inculcado en el propósito de sobresalir con éxito. “Siempre le he dicho que de todas las personas uno aprende algo”, dijo el actor. “Eso es lo más importante, y mantener siempre los pies en la tierra”, prosiguió, y enfatizó el valor de aprender todo lo posible. “Ahora mismo, si no llegó un maquillista para una obra, ¿cómo tú te maquillas para una obra?”, dijo como ejemplo. “Si de momento no llegó quien montará el baile, pues ‘yo sé baile, yo puedo ayudar en la coreografía’. El entretenimiento es un equipo. No es una persona. Y todas las piezas son clave en el equipo, y eso siempre se lo dije, porque para que todo esto salga bien, tiene que todo el mundo hacerlo bien”.

Encantada de conocer a “Father Fame”

La estudiante se ha disfrutado todo el proceso de trabajar con sus compañeros para poner en marcha el musical. “Esto es nuestro proyecto final”, reveló con entusiasmo. La trama tiene lugar en una escuela de artes escénicas en Nueva York, y presenta a un grupo de jóvenes en sus esfuerzos por ganar su sitial en la industria del espectáculo. Además de los desafíos relacionados con la parte artística, la historia plantea el sacrificio que implica perseguir una carrera artística, entre otros temas.

Bianca se siente fascinada con su rol como “Iris Kelly”. “Yo soy una bailarina de ‘ballet’ que entra a esa escuela con la esperanza de ser aceptada, pero tiene mucha ansiedad y entra a esta escuela aparentando ser rica, cuando no lo es”, detalló sobre el personaje de la reconocida pieza, una versión del famoso musical “Fame”, que a su vez, derivó del filme que estrenó en la década de los ochenta. “Hay un personaje que se llama ‘Tyrone Jackson’, que se da cuenta bien rápido de que esta muchacha es falsa en un sentido. Ellos crean una relación muy bonita, se apoyan en sus sueños para ser artistas”.

La dirección artística de “Fame Jr.” está a cargo de Norwill Fragoso junto con Lynnet Fragoso, Edgardo Rodríguez, Isadora Cintrón, Josean Vargas, Jianna Pagán, Heyda Salamán y Eric Yamil Cruz. El profesor y cantante Pedro José Rivera se ha encargado de la dirección vocal. Las coreografías cuentan con la dirección de Michelle Alves junto a Solimar Arzola y Militza Arzola. Además, el musical contará con la actuación especial del cantante Andrés Waldemar.

La evolución del personaje es uno de los aspectos que admira. “Me gusta que crece a través de los años escolares porque pasa un año y se siente aceptada por todos los demás estudiantes. Entiende que todo el mundo está trabajando para lo mismo, para lograr ese sueño de ser artista”, detalló. “Cada estudiante tiene su propia relación con qué es la fama, qué es ser un artista, cómo ellos crecen. Algunos no crecen tanto. Algunos van un poco más lento, pero llegan. Es una historia bien linda”.

De la experiencia en la academia, destacó el sentido de unión con sus compañeros desde que inició el año pasado, conexión que ha servido de ventaja en trabajar en lo que será el resultado final. “Lo más fácil ha sido que lo estamos haciendo en familia. Todos nuestros profesores nos están ayudando con esto”, afirmó con alegría. “Lo bonito de este proyecto es el hecho de que todos los estudiantes de Fragoso van a participar. Somos 130, y vamos todos a estar en escena. Todos vamos a trabajar juntos para que ‘Fame Jr.’ salga como se supone”.

La experiencia de formar parte del musical le permitió conocer al guionista y productor cinematográfico David De Silva, conocido como “Father Fame”. Se trata del creador y productor del filme “Fame” (1980), y quien aprobó la puesta en escena en el CBAC. “Tan pronto lo vi, a mí me salieron las lágrimas”, confesó sin poder contener la emoción. “Él sigue con un corazón tan grande”, expuso mientras secaba las lágrimas de sus mejillas. “Nosotros estamos ‘ready’ para que ese don esté llorando con nosotros ahí”.

Miguel Morales elogió la gesta de Norwill Fragoso para encaminar a través de su academia a quienes ilusionan dedicarse al mundo del entretenimiento con compromiso. “Tiene un proyecto espectacular con estos jóvenes y se ve el gran talento que tienen, el esfuerzo, la dedicación que le ponen, y uno se siente bien contento de que esta generación viene por ahí con muchas ganas, con muchas fuerzas, y hacer este musical tan brutal, que se ha hecho otras veces, que lleva doble responsabilidad porque otra gente lo ha hecho, para mí, imagínate, yo estoy súper contento”.

Los boletos para “Fame Jr.” están disponibles a través de TicketCel.com.