ICP invita a conferencia libre de costo en Porta Coeli
La actividad forma parte de la conmemoración de los 420 años de fundación de la iglesia en San Germán.
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El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) invita al público a participar de la conferencia “Revestir la fe: Historia, simbolismo y experiencia en la confección de ropa para santos”, que se llevará a cabo este domingo, 30 de agosto, a las 2:30 p. m. en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli en San Germán.
La actividad será libre de costo y forma parte de la conmemoración de los 420 años de la fundación de Porta Coeli.
La conferencia estará a cargo de Melisa Maldonado, quien abordará la historia y el simbolismo relacionados con la vestimenta de imágenes religiosas, así como su experiencia en la confección de ropa para santos. La presentación permitirá al público conocer más sobre esta práctica y su vínculo con las tradiciones religiosas y culturales de Puerto Rico.
Porta Coeli, cuya fundación se remonta a 1606, celebra este año su 420 aniversario. Como parte de esta conmemoración, el ICP promueve una serie de iniciativas dirigidas a divulgar la historia y el valor cultural de este espacio emblemático de San Germán.
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