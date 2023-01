El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) invitó a su Feria de Artesanías y Artes Plásticas en la 53era Fiestas de la Calle San Sebastián, que se llevará a cabo del 19 al 22 de enero desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm, en Barrio Ballajá del Viejo San Juan. Esta edición será dedicada al maestro artesano de instrumentos musicales y juguetes tradicionales Heraclio Cruz Figueroa. Además de adquirir piezas de artesanías y artes plásticas, como parte de la Feria las personas podrán de disfrutar de espectáculos musicales y actividades culturales en el Cuartel de Ballajá y en La Sede del ICP, Antiguo Asilo de Beneficencia.

PUBLICIDAD

“Este año el ICP se une a las Fiestas de la Calle San Sebastián con más de 600 recursos culturales que incluyen artesanos, artistas plásticos, profesionales de las industrias creativas, recursos artísticos e instituciones educativas en la Feria de Artesanías y Artes Plásticas. Tendremos una variada oferta cultural con exhibiciones, presentaciones artísticas y musicales, talleres y mucho más. Invitamos a todas las personas a que nos acompañen para celebrar de esta tradicional fiesta puertorriqueña,” expresó por escrito Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

La Feria de Artesanías y Artes Plásticas arranca este jueves, 19 de enero, en la Sede del ICP y en el Cuartel de Ballajá desde las 12:00 pm con artesanos, artesanas, artistas plásticos, industrias creativas, organizaciones culturales y exhibiciones artísticas. Asimismo, se presentará en el Facebook del ICP una edición especial de Coloqueo con la conferencia sobre el mito de San Sebastián con el historiador Rafael Torrech San Inocencio.

“Velar por las tradiciones y apoyar nuestra cultura, es parte de lo que apoyamos en San Juan. Queremos que todos los sanjuaneros y público en general se de cita en la Tradicional Feria de Artesanías y Artes Plásticas de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2023. Habrá un sinnúmero de actividades culturales, música, artesanías y mucho más para el disfrute familiar. El Instituto de Cultura se convertirá en una gran sede para el arte y disfrute familiar”, sostuvo por su parte el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

Este año, la Feria contará con recursos culturales y creativos de la UPR. Esto como parte de los acuerdos establecidos entre la UPR y el ICP. Además, tendrán un espacio de información sobre la oferta académica de sus recintos.

PUBLICIDAD

“Las fiestas de la Calle San Sebastián son una tradición donde se funden la cultura, el arte y la música para el disfrute de nuestro pueblo. Para la Universidad de Puerto Rico es un honor iniciar la celebración de sus 120 años de fundación siendo parte de este evento, que nos permite ofrecerle a la juventud y al pueblo puertorriqueño la oportunidad de acceder a la mejor educación universitaria disponible en el país. Durante la celebración de las fiestas tendremos personal disponible para orientarles y ayudarle con su proceso de solicitud de admisión. Búscanos y conoce lo que la UPR tiene para ti”, indicó el Dr. Luis A. Ferrao Delgado, presidente de la Universidad de Puerto Rico.

En esta ocasión el público también podrá disfrutar de tremendos espectáculos musicales en tarimas ubicadas en La Sede del ICP y en el Cuartel de Ballajá. El viernes 20 de enero, desde las 10:00 am comienzan las actividades en la Sede del ICP con artistas plásticos de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD), industrias creativas y música variada. Las presentaciones musicales comenzarán desde las 3:00 pm, con la artista Janice Maisonet y su agrupación Galactic Tree. A las 4:00 pm, el sabor a plena estará a cargo del grupo Emplegoste seguido por la Tuna de la UPR, Recinto de Río Piedras. Asimismo, desde el mediodía del viernes comenzarán las presentaciones artísticas en la tarima del Cuartel de Ballajá con la Banda de la UPR de Cayey. El espectáculo continuará con la bomba de Ausuba a las 2:00 pm, seguido por La Máquina Insular a las 3:00 pm. La cuatrista puertorriqueña, Fabiola Méndez, graduada de Berklee College of Music deleitará al público con su repertorio desde las 4:30 pm. Simultáneamente, en Plaza Jardín el público disfrutará del Coro de la UPR de Ponce a las 11:00am y le sigue la Banda de UPR Arecibo. Luego a las 3:30 pm, se presentará el Taller de Jazz y el Conjunto Criollo de la UPR de Río Piedras.

PUBLICIDAD

El sábado, 21 de enero, las actividades comienzan en La Sede desde las 11:00 am con la presentación del colectivo “Y no había luz” y su instalación Vuelo de mariposas. Este grupo interpretativo realizará recorridos con los personajes Zefirantes. Le sigue la presentación musical de Serafín de los Nenúfares y la obra teatral “Comer” de Agua, Sol y Sereno. Luego el público se contagiará con el ritmo de la bomba del taller comunitario La Plaza del Negro. También realizarán recorridos por el patio interior de la Sede del ICP con la comparsa como parte de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián. Se ofrecerán talleres de creación de títeres, banderas teatrales y aprenderán sobre el uso de los personajes para luego dar paso a la presentación de una obra de teatro. Las presentaciones musicales estarán a cargo del Coro de la UPR de Utuado a las 3:00 pm, seguido de International Dub Ambassadors y culminando a las 5:30 pm con el artista PJ Sin Suela. Al mismo tiempo, en la Plaza Jardín se presenta La Tuna Vaquera se presenta a las 3:00 pm y la Tuna Bardos de la UPR a las 4:30 pm. Ese mismo día en el Cuartel de Ballajá a partir de las 12:00 pm, habrán presentaciones de La Tuna Vaquera, José Eduardo Santana, Cultura Nueva y Pedrito Guzmán y su Jíbaro Jazz. Además, se realizará una recreación militar del Siglo 18 por grupo Regimiento Fijo en Museo Casa Blanca de 11:00 am a 2:00 pm.

El domingo 22 la programación en La Sede del ICP comienza a las 11:00 am con “Y no había Luz” y su programación para niños y jóvenes. La agrupación Plenéalo se presentará a las 3:30 pm y a las 5:00 pm culminan las actividades en este espacio con el reconocido músico y compositor Bobby Valentín y su Orquesta. Mientras, en el Cuartel de Ballajá habrán actividades desde las 12:30 pm con las Bandas de la UPR de Ponce y Humacao. Sigue la música con los Pleneros de Severo, Ta Lí y Bomba Evolución. De igual forma, en Plaza Jardín el público podrá bailar al son del bombazo de Alma Latina a las 3:30 y Bulé Mará y Cuá harán el cierre de esta tarima a las 6:00 pm.

PUBLICIDAD

El ICP aprovechó para recordar e invitar a disfrutar de las exhibiciones recién inauguradas que estarán abiertas durante el fin de semana para que el pueblo pueda visitarlas. La exhibición Muestra Legado en la Galería ICP y la exhibición del Catálogo de Artes Populares en la sede del ICP abrirán todos los días desde las 10:00 am. En la Tienda Cultural del ICP ubicada al lado de la Iglesia San José se exhiben los dibujos del artista Rafael Tufiño. Además, continúan las exhibiciones En la luz como ceniza, de Jorge González y Tufiño en el ICP, que se encuentran en las salas del Arsenal de la Marina, La Puntilla.

Esta edición de la Feria de Artesanías y Artes Plásticas del ICP es dedicada al artesano Heraclio Cruz Figueroa. Cruz Figueroa es natural del barrio Mameyes Arriba de Jayuya y lleva más de 50 años como lutier haciendo cuatros, tiples, guitarras y bordonúas en todo tipo de madera noble del país. En los últimos 15 años también se ha dedicado a la fabricación de torno como pilones, vasijas y utilería. Además, se ha destacado en la creación de juguetes típicos como trompos, hondas, yoyos y otros diseños de manos. Ha representado a Puerto Rico en ferias internacionales, fue homenajeado por la Compañía de Fomento en el 2000 y recibió el Premio de Excelencia Artesanal del ICP en el 2008.