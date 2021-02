El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), en alianza con la Fundación Ángel Ramos (FAR), los Centros Culturales Adscritos y la National Endowment for the Arts (NEA) estrenará el sábado, 27 de febrero a las 10:00 a.m., un nuevo ciclo de programas de Cultura Virtual con talleres a cargo de artesanos y artistas plásticos del área sur de Puerto Rico. Los programas se transmitirán a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube del ICP.

Con una subvención otorgada por la Fundación Ángel Ramos y la colaboración del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira en Ponce, el Centro Cultural Anastacio Ruiz Irizarry en Lajas y el Centro Cultural Isabel Santiago en Guánica, se beneficiarán sobre quince artesanos y artistas plásticos afectados por los terremotos del área sur y la pandemia Covid-19.

“Las alianzas con distintas organizaciones para apoyar a la comunidad artística y artesanal del área sur de Puerto Rico representan una nueva oportunidad para impulsar la economía y ayudar a la reconstrucción de los pueblos más afectados. Agradecemos a la Fundación Ángel Ramos por la subvención otorgada que nos permite continuar creando proyectos culturales y extender las oportunidades laborales de nuestros artesanos, artistas plásticos y personal de apoyo”, dijo por escrito Carlos Ruiz Cortés, Director Ejecutivo del ICP.

Este ciclo de presentaciones forma parte de la nueva temporada de Cultura Virtual. Cada programa abordará diferentes renglones artesanales como talla en madera, barro, hamacas, instrumentos musicales, dulces típicos, barriles de bomba, máscaras, orfebrería, entre otros. El primer programa será con el artesano Jorge Romero especializado en talla y escultura en madera

Cultura Virtual es la modalidad digital del proyecto Cultura Rodante. Esta propuesta nace en el 2017, tras el paso de los devastadores huracanes Irma y María, el ICP convocó a la clase artística, que se activó para llevar el poder sanador de las artes a las comunidades. Cultura Rodante evoluciona, aportando recursos artísticos, talleristas y conferenciantes para fortalecer los eventos institucionales y comunitarios. Tras el confinamiento ocasionado por la pandemia de Covid-19, el proyecto se transforma en Cultura Virtual con un contenido cultural y educativo que se transmite a través de las plataformas digitales del ICP. Este proyecto que proporciona empleo al sector artístico, lleva sobre 200 transmisiones y tiene un alcance de sobre un millón de personas.

Artesanos y Artistas Plásticos participantes

Centro Cultural Carmen Solá de Pereira de Ponce

Jorge Romero -Tallas y esculturas

Luis Barreto- Barro en torno

José Quirindongo - Máscaras de cartón piedra

Ermis Zobeida-Hamacas

Carlos Cruz-Barriles de Bomba

Gerardo Rosa-Chiringas

Centro Cultural Anastasio Ruiz Irizarry de Lajas

Jorge Rivera Colón – Tornero

Rolando Irizarry – Artes de pesca

Raúl Grant – Instrumentos musicales

Zenik Rodríguez – Orfebre

Gloria Concepción – Barro escultural

Centro Cultural Isabel Santiago de Guánica

Wilzen Pérez - Talla en madera y barro - Reyes en carruaje (coches)

Camille Sepúlveda -Barro y orfebrería -tema taíno

Amelia Ocasio- Dulces típicos

Elizabeth Cruz – Artistas plástica

Pastor Muñiz – Talllas en hueso y madera