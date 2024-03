Es la tercera vez que la actriz Idalia Pérez Garay entra en la piel de una de las tres hermanas Burkhart del clásico del teatro puertorriqueño “Los soles truncos”, pero en esta ocasión se acerca a “Inés” con la emoción de una estudiante que toma un texto dramático por primera vez.

En un acto de madurez plena y reconocimiento al talento de las nuevas generaciones, la histrión es ahora la discípula de quien una vez lo fue de ella en el Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Mariana Quiles es quien la dirige a ella y a sus compañeras de elenco, las actrices Alba Nydia Díaz y Sonia Valentín, en la pieza original de René Marqués, que sube a escena este viernes y sábado en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Abordo esta producción con ojos nuevos, oídos nuevos, a ver qué nueva retroalimentación recibo de ella y descarto todo lo pasado, porque ahora esto es nuevo. Así que no vengo a una producción cargando encima de mis hombros mi trayectora de más de 50 años; no, yo vengo como si fuera una estudiante, a hacer mi trabajo”, subrayó la intérprete.

En su manera de asumir la gestión actoral no hay espacio para el ego. “Yo trato de aplastar el ego todo el tiempo. El ego es el enemigo de la creatividad y del arte. Creo que es importante uno desapegarse de lo que es el concepto de fama, de prestigio, la trayectoria, que si los años que uno tiene de experiencia. Siempre pienso que uno tiene que empezar de nuevo. Además de que es una carrera que nunca se termina”, afirmó la actriz.

Pérez Garay se ha mantenido bastante alejada del teatro desde el 2017, cuando la compañía Teatro del Sesenta, a la que perteneció desde el 1968, cesó su gestión cultural. El año pasado tuvo una aparición especial en “La carreta, el musical”, adaptada por Gil René Rodríguez, papel que representó su “comeback”, dijo.

Idalia Pérez Garay trabaja en una serie documental sobre la concluida compañía de gestión cultural Teatro del Sesenta. ( alexis.cedeno )

“Vine a hacer ‘Los soles truncos’ porque es una obra muy querida por el pueblo puertorriqueño, un clásico, una obra que tiene un tema que tiene mucha vigencia en el día de hoy. Por ejemplo, el abandono de los ancianos, la expropiación de nuestras tierras, de nuestras propiedades, así que la obra tiene de forma metafórica una serie de temas que nos conciernen en estos momentos”, expuso.

Celebró la invitación del productor Florentino Rodríguez por ser también otra oportunidad para volver a actuar junto con Alba Nydia Díaz, a quien considera su hermana en el escenario. Juntas han trabajado en otras producciones emblemáticas del teatro puertorriqueño, “Tiempo muerto”, de Manuel Méndez Ballester, y “La pasión según Antígona Pérez”, de Luis Rafael Sánchez.

Mariana nos ha traído un aire nuevo, refrescante, así que es la primera vez que podemos examinar estos personajes desde otro punto de vista, no de la manera que los escribió René, ni de la manera en que Victoria Espinosa los dirigía siempre, que era una forma bastante técnica” - Idalia Pérez Garay, actriz

Aunque reconoce que hay mucha actividad de teatro, sobre todo en el género de la comedia, Pérez Garay lamenta que no haya una tradición teatral en Puerto Rico para las piezas clásicas que le permita a los actores y actrices trabajar por temporadas más extensas de cinco a seis funciones.

“Nosotros creo que estábamos mejor hace 50 años. Pensábamos que estábamos en crisis. Nos quejábamos todo el tiempo la clase artística de que no teníamos suficiente apoyo del Gobierno, que no teníamos suficientes salas, y la realidad es que 50 años más tarde estamos en las mismas o peor”, opinó.

“Con Teatro del Sesenta tuvimos un teatro durante 17 años y en ese teatro hacíamos teatro de continuidad. Se probó que en Puerto Rico hay público para ver todo tipo de obras. Ver los clásicos, ver obras dramáticas, ver musicales, ver el teatro risqué, como era ‘Amor en La Hamaca’ en los años 90. Ahora mismo, Teatro Breve es el único grupo que ha podido mantener una sala por 17 años después de Teatro del Sesenta en aquella época, y se ha probado que sí. Lo que necesitamos es más tiempo en las salas”, puntualizó.

No estar tan activa en las tablas nacionales no significa que esté desocupada. Al contrario, está comprometida con el trabajo más importante de su vida, cuidar de su mamá. “Eso me parece a mí que es lo que me ha alejado del teatro, pero muy feliz de regresar. He regresado como si fuera una estudiante que vine a aprender de mi exestudiante Mariana Quiles”, reiteró.

Asimismo, trabaja junto con su compañero de vida, el cineasta Vicente Juarbe, en la serie documental sobre Teatro del Sesenta. un trabajo que tuvo su primer estreno en la pasada edición del Festival de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña y este año hará lo propio con la recreación audiovisual de la segunda década de gestión cultural de la concluida compañía.

“Vamos a hablar de lo que ocurría en el teatro, alrededor nuestro, y nosotros insertados dentro de ese panorama cultural. Creo que ese va a ser el gran proyecto antes de morir, terminar ese documental, porque es la primera vez que se está haciendo un documental sobre teatro en Puerto Rico, y tenemos la dicha que sea Teatro del Sesenta, una de las grandes compañías de Puerto Rico y de América”, destacó.

Conjuntamente con este añorado proyecto, Pérez Garay trabaja en un cortometraje sobre la legendaria directora de teatro Victoria Espinosa (1922-2019) y hacia el cierre de este año será dirigida por Vicente Castro en “Las troyanas”.