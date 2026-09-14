La adrenalina de la lucha libre y la rapidez de la improvisación teatral se enfrentarán en un evento sin precedentes cuando la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) presente el espectáculo “Impro Lucha Boricua”, los días 9, 10 y 11 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Inspirada directamente en el exitoso formato “Impro Lucha México”, esta propuesta transformará el escenario en un auténtico ring donde los improvisadores, convertidos en extravagantes luchadores, se enfrentarán en combates de creatividad, humor y rapidez mental. Cada encuentro será único y estará en manos del público, que tendrá la oportunidad de apoyar a sus favoritos y decidir quiénes se convertirán en los grandes campeones de la noche.

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Con más de 20 años promoviendo y desarrollando el teatro de improvisación en Puerto Rico, la LIPIT continúa innovando y llevando este arte a nuevos escenarios. Desde su fundación, la organización ha formado a cientos de improvisadores, ha representado a Puerto Rico en festivales internacionales y se ha consolidado como una de las principales compañías dedicadas exclusivamente a la improvisación teatral en la Isla.

Ahora, la LIPIT presenta una producción de gran formato que fusiona el universo de la lucha libre con el teatro improvisado para crear una experiencia cargada de risas, emoción, personajes memorables y participación del público. No habrá dos funciones iguales, ya que cada combate, cada historia y cada victoria serán creados en el momento, sin un libreto establecido y con la interacción de los espectadores como parte esencial del espectáculo.

“Impro Lucha Boricua” promete conquistar tanto a los amantes de la lucha libre como a quienes disfrutan de la comedia, el teatro y los espectáculos interactivos. Será un fin de semana donde todo puede pasar, porque en la improvisación no existen libretos y cualquier situación puede convertirse en una victoria por nocaut.

Boletos en PieTix.com y en la boletería del CBA.