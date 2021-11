Luego de nueve exitosas funciones, In The Heights subirá a escena nuevamente, pero en esta ocasión el público tendrá la oportunidad de verlo en el teatro del Centro de Bellas Artes de Caguas el 22 y 23 de enero 2022 (sábado y domingo).

El musical se presentará en el espacio del teatro, donde la pieza nació y originalmente se presentaría. Sin embargo, la producción se vio obligada a cambiarlo de lugar ante la situación de la pandemia por COVID y las restricciones de las órdenes ejecutivas.

Las personas que no pudieron asistir y se quedaron con el deseo de poder ver In The Heights, tendrán la oportunidad de disfrutar de la magistral obra musical de Lin-Manuel Miranda, que rinde tributo a nuestra cultura puertorriqueña, caribeña e hispana. La aclamada pieza se basa en los sueños y las frustraciones que experimentan los inmigrantes latinos en la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

De acuerdo al productor Ender Vega de BAS Entertainment, “no cabe duda que el teatro tiene su magia. Recibimos muchos comentarios positivos de las personas que asistieron y de igual manera las reseñas de los medios validaron la excelencia del musical. Todos estos factores se juntaron para tomar la decisión de volver a presentarla”. Asimismo, Vega aseguró que “los que no la pudieron ver, tendrán esta oportunidad, no se van arrepentir, y los que asistieron al Coliseo, podrán revivir las emociones en un espacio diferente.”

In The Heights demostró contundentemente que sí es posible lograr una producción de altura con un elenco boricua apasionado y talentoso que se destacó al dar lo máximo en el escenario. En cuanto al montaje de la pieza, se mantendrá igual, como se presentó en el Coliseo con los mismos valores de producción. La puesta teatral cuenta con una producción 100 por ciento boricua y promete un espectáculo musical de primera con 22 actores en tarima.

La orquesta de 13 músicos contará nuevamente con la dirección del maestro Cucco Peña y la coreografía y dirección general de Marcos Santana, quien también fue parte del montaje original de In The Heights de Broadway.

Evento sólo para vacunados contra Covid-19. Boletos disponibles a través de Ticketera.com.