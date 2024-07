Con la presencia de más de 300 personas, se develó este sábado en Ponce una pintura de grandes dimensiones en honor al líder nacionalista Pedro Albizu Campos, al artista Elizam Escobar y a los cadetes de la República, que fue creada por el muralista Rafael “Rafique” Vega, impulsada por el gestor cultural Luis Sanabria y patrocinada por las organizaciones Salón Boricua e Isla Caribe.

La obra, que mide 8 por 24 pies, está ubicada en la calle Aurora, entre las calles Mayor y Marina, a solo pasos del Museo de la Masacre, con el objetivo de denunciar el abandono en el que está dicho edificio, que permanece cerrado tras sufrir daños graves consecuencia de los terremotos de 2020.

En el evento, que se extendió por cerca de tres horas y media, el público pudo disfrutar de las presentaciones musicales de los grupos Los Violines y Mapeyé, de las intervenciones del poeta Ché Melendes y finalmente de la actuación del reconocido cantautor Roy Brown y su conjunto.

En la oportunidad estuvieron presentes dos nietos de Albizu Campos, Rosa Meneses Albizu y Pedro Albizu, quienes manifestaron su orgullo y satisfacción por este importante reconocimiento a su abuelo en su ciudad natal.

Una de las primeras intervenciones fue de la compañera de Elizam Escobar, Yolanda Guerrios, quien es también integrante del grupo Los Violines. Junto con dar las gracias por el homenaje, Guerrios dijo que “Rafique ha pintado un Albizu arreglándose los espejuelos, como mirándonos, con los ojos bien abiertos. Es ese ‘agúzate, que te estoy velando’, y que nos invita a ver bien y a reflexionar”.

Melina Aguilar, fundadora de Isla Caribe, hizo un llamado a “comprometerse más con nuestro país, a amarlo más”. “Cuando me dicen que el turismo no es contar nuestra historia verdadera, que hablar, por ejemplo, de la invasión estadounidense, es asustar al turista, yo siempre digo que no, al contrario, es contar lo que pasó de verdad y animar a la gente a comprometerse con Puerto Rico”, recalcó.

Por su parte, el gestor Luis Sanabria destacó la participación de gente joven en el proyecto, sin los cuales “esto no habría sido posible”. “Esto no es sólo un mural, esto es un acto patriótico y revolucionario”, enfatizó.

Para el fundador de Salón Boricua, Wilmer Jobeth Fernández, “Don Pedro, un defensor de nuestro idioma, de nuestra bandera, es una figura que parece haber sido arrancada de los libros de historia, y por eso surge la necesidad de este proyecto”.

El cantautor Roy Brown destacó que “Puerto Rico tiene larga historia, y será más larga gracias a los patriotas y a la memoria histórica que tenemos y que celebramos esta noche con el mural dedicado a Pedro Albizu y Elizam”.

Finalmente, el artista Rafael “Rafique” Vega dijo sentir un “gran orgullo por participar en esta gesta y haber realizado el primer tributo que se le hace a Pedro Albizu en el casco urbano de Ponce”.