Ser titiritero es un oficio que va desde la confección de una marioneta hasta el escenario donde finalmente manejará su obra. Aunque hay varias versiones de cuándo surgió, este arte envuelve hoy día llevar la diversión a un público, mayormente infantil, que se deleitará con las creativas propuestas de estos artesanos del teatro.

El Municipio Autónomo de Caguas y su Departamento de Desarrollo Cultural serán la sede de la Bienal Internacional de Títeres de Puerto Rico, del 12 al 16 de febrero, evento fundado en 1992 por el maestro titiritero Mario José Donate Mena.

Este año, en su decimoquinta edición, las presentaciones se llevarán a cabo en la Sala de Títeres Leopoldo Santiago Lavandero, en la antigua Casa Alcaldía de Caguas, y será dedicada al maestro titiritero José A. López Alemán.

Este reconocido artista puertorriqueño comenzó hace más de 45 años a elaborar sus famosos títeres de forma totalmente artesanal, aunque con los años ha ido incorporando la impresión en 3D y otras nuevas tecnologías a su proceso creativo.

Sus primeras andanzas en el mundo del teatro, donde empezó a confeccionar marionetas y antifaces, fueron un mero pasatiempo. Estudió escultura en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, lo que le permitió más tarde convertirse en titiritero profesional.

Ha creado piezas para la televisión, entre ellas “La Comay”, “Burbujita” y “Bolillo”. Fue maestro titiritero y diseñador residente por 30 años en la Sociedad Educativa de las Artes (SEA).

“Me siento muy agradecido y honrado con Mario Donate por dedicarme la 15 Bienal Internacional de Títeres de Puerto Rico. Aunque he sido bendecido por haber recibido muchos reconocimientos a mi trabajo durante mi carrera, lo que lo hace muy especial es que este es el primero que lleva mi nombre que recibo en Puerto Rico, lugar donde nací y he vivido toda mi vida. Y para hacerlo aún más especial, la Bienal la inaugura El Mundo de los Muñecos con la obra ‘Juan Bobo y el caldero’, la última producción que realicé antes de mi retiro, compañía con la cual comencé siendo niño. También termina la Bienal con la obra ‘Los cuentos de Pura Belpré', de Teatro SEA, compañía con la que más trabajos realicé y más premios y reconocimientos he logrado”, expresó López Alemán.

Para el evento en la Ciudad Criolla, participarán las delegaciones provenientes de Estados Unidos, México, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Esta actividad está dirigida a la grey infantil con el propósito de fomentar el aprecio al teatro y las artes en general. Las funciones son libres de costo.

Además, como parte de la actividad se realizará la charla: Leopoldo Santiago Lavandero: Padre de la Educación Teatral en Puerto Rico a cargo del Dr. José Luis Vargas. El maestro Santiago Lavandero creó el primer programa de teatro escolar en el sistema de educación pública, incorporando el teatro de títeres al mismo. La charla presenta la vida del maestro Leopoldo Santiago Lavandero enfatizando sus experiencias de vida y cómo estas contribuyeron a su obra creativa y educativa en el país.

Itinerario y sinopsis de las obras:

Domingo, 12 de febrero | Obra: Juan Bobo y el caldero | 3:00 p.m.

Compañía: Mundo de los Muñecos (Puerto Rico)

Sinopsis: La familia de Juan Bobo va a celebrar una fiesta en su comunidad, para agradecer la ayuda mutua luego del huracán María. Juan Bobo debe ir a buscar el caldero prestado a otro vecino y vivirá varias aventuras muy graciosas en el camino acompañado por sus amigos.

Lunes, 13 de febrero | Obra: El Circo más Pequeño del Mundo | 7:00 p.m.

Compañía: Títeres Pin – Aros (Venezuela)

Sinopsis: El circo más pequeño del mundo llega a un pueblo a cambiar la rutina diaria en que viven sus habitantes para así transformar sus vidas.

Martes, 14 de febrero | Obra: Peyo Mercé enseña inglés | 10 a.m.

Compañía: Compañía Municipal Teatro de Títeres de Caguas (Puerto Rico)

Sinopsis: Adaptación para títeres del cuento de Abelardo Díaz Alfaro, Peyo Mercé enseña inglés.

Martes, 14 de febrero | Obra: Julián y la estrellita | 7:00 pm

Compañía: Teatro Colibrí (República Dominicana)

Sinopsis: Esta es una hermosa adaptación para títeres de los cuentos “Los derechos de Estrellita” y “Julián no fue a la escuela” entrelazados por versos libres y canciones. Dulce Elvira de los Santos y Carlota Carretero darán vida a los personajes que harán que nuestros niños disfruten de una experiencia inolvidable.

Miércoles, 15 de febrero | Obra: Variaciones sobre Teatro Negro | 7:00 pm

Compañía: Teokiktzli (México)

Sinopsis: “Solo Miniaturas” se utiliza la técnica de teatro negro y títeres improvisador, creación del maestro Ivan Sivinov. La misma consiste en la utilización de elementos simples, como telas y esferas que van tomando vida a la vista del espectador entre luz y la oscuridad.

Jueves, 16 de febrero | Charla | 10:00 am

Charla: Leopoldo Santiago Lavandero: Padre de la Educación Teatral en Puerto Rico por el Dr. José Luis Vargas.

Jueves, 16 de febrero | Obra: Los Cuentos de Pura Belpré | 7:00 pm

Compañía: Teatro Sea (Estados Unidos)

Sinopsis: Los cuentos de Pura Belpré, cobran vida en una experiencia creativa e interactiva que combina el arte de contar cuentos con títeres.