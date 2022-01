El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció la disponibilidad de Fondos del American Rescue Plan (ARP) del National Endowment for the Arts (NEA) para proyectos culturales, los cuales podrán ser solicitados por artistas individuales, entidades sin fines de lucro (501) (c) (3) y agencias de gobierno.

Artistas individuales podrían obtener una subvención de hasta $7,500 y las entidades hasta $20,000 para propuestas artísticas y culturales, como artes plásticas, artesanías, música, teatro, diseño, fotografía, cine, danza, literatura, entre otros.

Las propuestas de artistas individuales deberán ser para proyectos de excelencia y mérito artístico como presentaciones de espectáculos, talleres, exhibiciones de artes visuales o artes populares, proyectos inclusivos, entre otros. En este caso, la evaluación se realizará por un comité que seleccionará los proyectos tomando en consideración el nivel de excelencia artístico y la integración de las artes a la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Además, se considerarán iniciativas que se extiendan a poblaciones desventajadas y a quienes la experiencia artística se limite por la accesibilidad geográfica o aspecto económico. El Comité evaluará y adjudicará las solicitudes por orden de llegada, luego de validar el cumplimiento con las guías y mientras haya la disponibilidad de fondos.

PUBLICIDAD

En cuanto a las entidades culturales, las subvenciones serán otorgadas para gastos recurrentes como salarios, estipendio para artistas y/o personal contratado. De igual modo, estas subvenciones se adjudicarán en el orden de haberse recibido, luego de validar su cumplimiento y disponibilidad de fondos. El proceso se rige por los parámetros y guías federales estipuladas para estos fondos.

Los artistas interesados deben completar su solicitud de forma electrónica e incluir la propuesta del proyecto artístico. Las entidades deben incluir la información que sustente los gastos operacionales recurrentes. Todas las propuestas deberán ser sometidas en o antes de las 11:59 p.m. del viernes 11 de febrero. Solamente se considerarán las solicitudes que cumplan con los criterios de elegibilidad, según aparecen en la guía de fondos ARP que aparecen en la sección de convocatorias de la página oficial del ICP.

El ICP realizará una orientación sobre esta convocatoria a través de Zoom el miércoles, 26 de enero, a las 10:00 a.m. Personas interesadas pueden registrarse a través del enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SVf2NcolSS2Xai2LinLNVw

Para las guías, formularios y hojas de cotejo pueden acceder a través de la página: https://www.icp.pr.gov/convocatorias/

Para más información: ayudaeconomica@icp.pr.gov o 787-724-3210